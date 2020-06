Enrique Ortiz revoca la seua confessió del tripijoc del Pla General d'Alacant després d'anul·lar-se les escoltes del cas Brugal

Gir en el cas del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alacant a set dies que comence el judici. El principal investigat, l'empresari Enrique Ortiz, s'ha desentés de l'acord signat a mitjan abril amb fiscalia i acusacions per a eludir la presó (li reclamaven vuit anys i es quedaria en dos) a canvi de pagar més de 1,6 milions d'euros en multa i responsabilitat civil a canvi de confessar els intents de tripijoc del PGOU durant els governs locals de Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, del PP.

L'advocat de finançador confés del Partit Popular ha presentat aquest dimarts un escrit davant el tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial, segons explica el diari Información, per a revocar l'acord que deixa sense efecte la revelació d'haver pagat obsequis i regals als exalcaldes d'Alacant per a eixir beneficiat en la nova ordenació de la ciutat, que finalment no es va dur a terme.

Aquesta rectificació, que inclou la confessió del seu germà Virgilio, sobre el qual pesaven tres mesos de presó per haver entregat en persona diners a Díaz Alperi, arriba dues setmanes després que l'Audiència d'Alacant declarara nul·les les escoltes telefòniques del cas Brugal que afectava polítics, empresaris i funcionaris d'Orihuela.

D'aquesta forma i a l'espera que es materialitze la revocació de l'acord a la fi de setmana (hui dia no han notificat l'escrit a l'Audiència Anticorrupció, segons fonts pròximes), el polèmic promotor canvia la seua estratègia de defensa, que passa negar confessions com que havia sufragat el cost de viatges a Andorra, Creta i Eivissa i entregat un Mini Cooper i sumes de diners en metàl·lic als polítics del PP a canvi d'un ordenament a la carta.

Aquesta marxa arrere d'Ortiz permet, a més, a Díaz Alperi i Sonia Castedo rearmar les seues pròpies estratègies de cara a l'inici del judici. Castedo, que va haver de dimitir per aquests indicis, sempre ha mantingut la seua innocència.