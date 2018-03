Esclata un escàndol d'espionatge urbanístic en l'Ajuntament d'Alacant

El portaveu de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha acudit aquest dilluns a la Comissària de la Policia Nacional de la ciutat per a interposar una denúncia per l'aparició d'un dispositiu d'enregistrament en la regidoria d'Urbanisme en el consistori alacantí que dirigeix actualment la socialista Eva Montesinos. Es dóna la circumstància que els dos anteriors alcaldes d'Alacant, els populars Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, estan sent investigats per corrupció urbanística.

En l'escrit de denúncia, el que va ser edil d'Urbanisme considera "inexplicable" que l'alcalde Gabriel Echávarri a títol personal o l'equip de govern local no hagen denunciat l'aparició del mecanisme per a gravar ni que li l'haja comunicat a Pavón com a possible afectat.

Així mateix, el regidor de Guanyar posa de rellevància en la denúncia que en cas d'haver-se assolit gravar escoltes, aquestes podrien constituir una "informació privilegiada" i "sensible" de la qual es podrien "aprofitar". Per tot açò, en declaració als mitjans ha dit sentir-se afectat "per un possible delicte d'enregistraments il·legals".

Compromís també ha mogut fitxa i el seu portaveu, Natxo Bellido, ha portat aquest nou escàndol que afecta a l'Ajuntament d'Alacant a Fiscalia.