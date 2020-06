Esquerra Unida amenaça amb portar a Fiscalia la cessió a una concessionària de 8 dels 20 sectors en els quals s'ha dividit la platja de Benidorm

Esquerra Unida està sospesant, una vegada que reculla tota la informació, portar a la Fiscalia la reobertura de les platges de Benidorm que es va iniciar dilluns passat després de la pandèmia per possible vulneració de la Llei de costes pel fet d’atorgar 8 dels 20 sectors per a ús exclusiu de l’empresa concessionària de la gestió integral del litoral.

Segons el coordinador local, Fran Casellas, “és inadmissible que l’Ajuntament done resposta als problemes de Benidorm incomplint la llei per a satisfer els interessos particulars de la seua xarxa clientelista”, ha dit en al·lusió al govern local del Partit Popular. “Fer que el 40% de la platja siga de pagament és una mesura discriminatòria, perquè moltes famílies no podran permetre’s gaudir d’un dels nostres tresors més preuats. Es veu que per al PP sempre hi ha hagut classes”, assegura.

En concret, es refereixen al malestar dels banyistes, la majoria residents, que han anat a la platja de Mal Pas en la primera jornada de reobertura on s’han trobat amb part de l’arena ocupada per gandules privades pertanyents a l’empresa concessionària. En els cartells visibles es pot llegir que el preu per hamaca és de cinc euros, i el mateix cost per al para-sol. “Si sou quatre en la família et pots deixar fàcilment 30 euros”, assenyala.

A diferència d’altres parcel·les, a Mal Pas no hi ha un buit lliure disponible sense que estiga ocupat per una de les hamaques de lloguer. Fonts municipals assenyalen que el 50% d’aquestes són debades. “Són gratis, però l’empresa es pot reservar el dret d’admissió”, adverteix el líder d’EU. “A més, ens consta que ja hi ha hagut casos de banyistes que han anat a la zona gratuïta i han hagut de marxar, perquè l’empresa els ha dit que ja estaven reservades”, addueix.

Per aquests motius, EU està estudiant emprendre accions legals no sols contra l’Ajuntament que dirigeix Toni Pérez, sinó també contra la concessionària del servei de platges, la gestió de les quals li va ser adjudicada el 2006. La formació d’esquerres considera que l’actuació municipal “suposa un clar crebant de la Llei de costes i possiblement un delicte de prevaricació”, ja que es vulnera l’article 31, relatiu a “la utilització de la mar i la seua ribera”, que “serà lliure, pública i gratuïta”, així com l’article 53: “L’explotació de serveis de temporada en cap cas podrà desnaturalitzar el principi de l’ús públic de les platges”.

“La nostra intenció és que aquest lladronici es revertisca al més prompte possible i que s’assumisquen les responsabilitats polítiques pertinents. En aquest sentit, no tenim més opció que exigir les dimissions de la responsable de Platges Mónica Gómez i de l’alcalde Antonio Pérez per la seua actitud deslleial i possiblement prevaricadora”, sentencia Fran Casellas.

Reaccions

Des del consistori rebutgen aquestes crítiques i afirmen que el Pla Benidorm Beach Safety de reobertura de platges té tots els informes tècnics favorables de les diferents regidories que comprén.

Sobre el preu de les hamaques, contesten que “està fixat en el contracte” amb la concessionària, ara adaptat per a incorporar els nous serveis que demana la situació per pandèmia, com el control d’aforaments i d’accés. Una modificació contractual que ha suposat, recorden, la minva de 872 hamaques privades, i han quedat per a explotar-les 5.578 gandules en tot el litoral.

Les crítiques contra l’Ajuntament també han vingut des del PSOE pels costos de la reobertura del litoral. El portaveu municipal socialista, Rubén Martínez, ha detallat que el control d’accessos i aforament de les platges tindrà un cost de 964.653 euros; que el sistema tecnològic de reserves d’accés a les platges a través d’una plataforma digital que entrarà en funcionament el cap de setmana i que només estarà en servei fins al 30 de setembre ascendeix a 662.478 euros; i que a tot això se sumen els 1,5 milions d’euros que l’Ajuntament deixarà d’ingressar del cànon que paga la concessionària que fa la gestió integral de les platges. “Al final acabarem pagant més de 3 milions d’euros per la mala gestió d’aquest equip de govern. Estem convençuts que, si s’haguera planificat millor, es podria haver fet amb menys cost”, ha afirmat.

EU s’ha sumat a aquestes crítiques i ha afegit que el projecte de reobertura l’ha dut a terme l’ens publicoprivat dependent del municipi Visit Benidorm, “amb la qual cosa es demostra que el PP no sols privatitza béns i serveis públics, sinó que també ha privatitzat l’Ajuntament mateix, que ha actuat per encàrrec de la patronal anteposant els interessos d’uns quants als de la ciutadania”.