Fugida massiva de metges de l'hospital privatitzat d'Elx

Un centenar de metges s'han marxat de l'Hospital del Vinalopó, situat a Elx, en l'“últim any i mig”, segons denúncia “de manera unànime” el comité d'empresa, que aglutina als sindicats CCOO, CSif, CEMS, UGT i SATSE. La situació és “tan greu”, segons Raquel Martínez, secretària d'aquest òrgan, que han hagut de celebrar una reunió en la vesprada d'aquest dimecres per a abordar la problemàtica.

Allí s'ha explicat que aquesta fugida massiva en 18 mesos suposa un 29,1 % de la taxa de reposició, quan l'eixida d'empleats de les empreses se situa, de mitjana, en un 5 % i es baixaria al 2 % en un context laboral òptim. No obstant això, en aquest centre hospitalari nascut del model Alzira, això és, públic però de gestió privada a càrrec del Grup Ribera Salud, es podria arribar a una taxa de reposició del 50 % en plantilla dins d'un any “si se segueix amb aquesta dinàmica” i es comencen a adjudicar les places de les oposicions, previstes abans de la finalització de 2018.

Quina és aquesta dinàmica? Segons Martínez, de Comissions Obreres (CCOO), “el problema més greu” al que fan front els professionals d'aquest hospital és que no poden atendre als pacients “perquè la càrrega assistencial és brutal”. Explica la representant sindical que la ràtio sanitari-pacient que estableix la Conselleria de Sanitat en els hospitals públics “és baixa, però nosaltres estem un 30 % per davall”. Tot això ha provocat un “èxode” que s'exemplifica en serveis com a Urologia on només hi ha un especialista “perquè hi ha dos de baixa i una companya que ha cessat”. Quan haurien haver engrossit el servei sis metges, fins als últims moviments eren quatre.

En altres serveis com a Endocrinologia, la taxa de reposició supera el 200 % en any i mig perquè hi havia dos especialistes que es van acabar anant, després van vindre dos que es van acabar marxant també fins a tornar a tindre dos. I després està Radiologia. “S'han anat tants radiòlegs que al final s'han quedat 9 companys de 15”, avança Raquel Martínez.

Aquest últim servei, afig, “ja està externalitzat parcialment”, com el d'Urologia, que ja ha sigut adjudicat a una altra empresa. Per això es pregunta la sindicalista de CCOO, “si el Vinalopó funciona amb una contracta que es dedica a subcontractar serveis, que serveix llavors?”.

Les conseqüències d'aquesta eixida de professionals d'un centre que dóna cobertura mèdica a Elx, Crevillent i altres poblacions xicotetes de la comarca del Baix Vinalopó, fa, segons Martínez, que es perden “referents” que “coneixien bé als pacients”. La solució de l'empresa tampoc agrada al sindicat perquè es nodreixen de “especialistes joves” que “encara estan en la corba d'aprenentatge” i tot això finalment “acaba redundat en un minvament de la qualitat assistencial”.

En la reunió d'aquest dimecres, a més de sol·licitar una “disminució” de la càrrega assistencial perquè al final, puguen controlar els facultatius les agendes, han demanat que es “complisquen les jornades laborals”. “No ens paguen les hores que treballem de més”, argumenta a aquest diari. Es refereix a les hores extres contemplades en conveni més enllà de les 300 i 500 hores anuals que ja realitzen en comparació amb el sistema públic de salut valencià.

En aquesta trobada –en el qual ha estat present membres del Col·legi Oficial de Metges d'Alacant- han acudit prop de 50 persones, d'un total de 180 especialistes que té l'Hospital del Vinalopó. “Tenint en compte que t'assenyalen amb el dit si vas a reunions d'aquest tipus o et veuen relacionant-te amb sindicats, ha anat millor de l'esperat”, ha etzibat Raquel Martínez.

Resposta de la direcció

Des de la gerència i direcció mèdica d'aquest departament de Salut neguen la major. “No és cert que més d'un centenar de metges haja abandonat l'hospital en els últims tres anys”, afirmen. En aquest sentit creuen que el comité d'empresa es refereix al període de 36 mesos en lloc dels 18 que apunta el sindicat.

Amb tot, acusen els sindicats d'abocar “acusacions falses i informació manipulada”. “Som transparents i comuniquem aquestes dades al comité d'empresa cada tres mesos”, asseguren a través d'un comunicat. En concret, en els tres últims anys “52 professionals han abandonat voluntàriament l'organització, xifres molt similars a la d'altres hospitals del nostre entorn”. És per això que creuen que el comité d'empresa ha “unflat” els números per a incloure en aqueixes “xifres manipulades” cessaments de contractes temporals, excedències per a la cura de fills o excedències voluntàries de professionals que tornen a l'organització.

“Els nostres pacients estan perfectament atesos pel nostre equip de professionals, el nostre gran actiu. Per part nostra, davant els problemes, sempre busquem i aportem solucions”, afigen. Per això reclamen: “N'hi ha prou de crear alarma social, n'hi ha prou d'interessos polítics”.