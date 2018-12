El patró del ‘Nuestra Madre Loreto’: “Ens quedem amb el comiat tan bonic dels migrants i no amb els missatges d’odi que ens han arribat”

“Els vam fer una abraçada a tots i ens van donar les gràcies assenyalant-se el cor i el cap mentre expressaven un always, volent-nos dir que sempre ens recordaran”, recorda Pascual Durá. El patró del vaixell Nuestra Madre Loreto rememora el “comiat tan bonic” dels 11 migrants –un va ser evacuat en helicòpter anteriorment amb símptomes de deshidratació– que van ser transferits a la Guàrdia Costanera de Malta diumenge passat després de rescatar-los a 80 milles de Líbia el dijous 22 de novembre.

Deu dies de convivència entre els 13 tripulants del vaixell de Santa Pola i els 12 migrants en què els pescadors i les seues famílies han rebut nombroses paraules de suport de polítics, veïns i persones anònimes que lloaven el gest humanitari que havien protagonitzat. No obstant això, també han hagut de suportar “comentaris molt desafortunats i molt dolorosos en les xarxes socials”, assegura la dona de Durá. Missatges que inclouen “amenaces i insults per privat”, denúncia a través del seu compte de Facebook.

“La veritat és que, quan els llegies, perdies fe en la humanitat”, afig el mariner de 29 anys. “Deien coses molt lletges de gent que no tenia compassió amb aquesta situació dramàtica”, explica. Missatges que no han volgut contestar “per no alimentar la polèmica”, malgrat que els acusaven que “viure de recollir immigrants” i de ser “traficants de persones”, unes imputacions que la seua parella ha titlat de “falsedats” contra una tripulació de la qual defensa que té “un cor enorme” per haver salvat les vides d’aquestes persones.

Pascual Durá en l’enregistrament d’un comunicat des del vaixell

“Sens dubte, ens quedem amb el comiat tan bonic dels migrants i no amb els missatges d’odi que ens han arribat”, afirma el patró del vaixell. Comiat que es va produir després d’un pols tibant amb el Govern d’Espanya, obstinat que el vaixell desembarcara les persones rescatades a Líbia, país on està acreditada la pràctica de comerciar amb migrants en condicions d’esclavitud. Al final, Durá va optar dissabte per una mesura “dràstica i desesperada”, desoir l’executiu de Sánchez i fer rumb a Alacant davant l’escassetat d’aliments i de combustible. “Sabíem que ens podria implicar conseqüències, però no retornaríem a Líbia ni tampoc ens arriscaríem a morir allí”, assenyala.

Després de la decisió del patró, va arribar la resposta del Govern a través de Salvament Marítim, que els va fer arribar un correu al vaixell en què els recordava que en compte d’Espanya, havien de retornar-los a Líbia, ja que era el “port pròxim més segur” i que, en cas de seguir rumb a Santa Pola, seria “sota la seua responsabilitat”. “Clar que ens sentim pressionats amb aquest missatge –confessa ara–, però la decisió ja estava presa”. Van continuar navegant i al cap de tres hores es van trobar amb una altra comunicació de Salvament Marítim perquè es dirigiren a Malta, com finalment van fer. “No ho vam fer perquè Espanya canviara d’opinió, respectem les autoritats i en cap moment vam voler desafiar el Govern, però vam fer el que havíem de fer”, repassa ara.

Reconeixement local

L’Ajuntament de Santa Pola ha anunciat dilluns que aprovarà en el pròxim ple del mes de desembre el lliurament de la insígnia de plata de la vila marinera als tretze mariners de l’embarcació.

El consistori ha argumentat que l’“acte humanitari” del vaixell “ha demostrat la seua solidaritat per damunt dels seus propis interessos”, cosa que reconeix Pascual Durá, no sempre passa en la mar.

“Si que hi ha altres vaixells, sent a dir a vegades ‘jo vaig veure una pastera que necessitava ajuda’, i que al final passen de llarg”, reconeix. “En el nostre cas, aquestes persones estaven en l’aigua, estàvem rescatant-les d’una possible mort, d’una hipotèrmia, perquè podrien morir en ple novembre i això no ho podíem permetre”, sentencia.

L’Ajuntament espera, amb l’arribada confirmada del vaixell per al 22 de desembre, que la Generalitat Valenciana els concedisca l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya, la Medalla al Mèrit en el Treball.