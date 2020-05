Nombrosos comerços, algunes terrasses i un hotel reobrin el primer dia de la fase 1 a la Marina Baixa i al Baix Segura

Un milió d’alacantins, el 56% de la província, ha entrat dilluns en la fase 1 de la desescalada, i ho ha fet sense incidències, però amb timidesa. Des de primera hora del matí, les places cèntriques de ciutats com Benidorm o Oriola han començat el dia amb una imatge inèdita en 50 dies de confinament, amb terrasses de cafeteries obertes i amb més comerços amb la persiana alçada.

No obstant això, a la ciutat de la Marina Baixa només el 10% dels bars han représ l’activitat el primer dia de la nova fase, segons dades de la patronal d’hostaleria Abreca. Una xifra testimonial per a una ciutat centrada en el turisme, inexistent des de la declaració de l’estat d’alarma.

Sobre això, només el 10% del comerç turístic, que representa el 60% del total, ha optat per reobrir, expliquen des de l’Associació Independent de Comerciants de Benidorm AICO. Del 40 % restant, format pels locals tradicionals, cosa que inclou perruqueries, ha obert les portes el 80%, complint la majoria les directrius sanitàries quant a higiene i aforaments, asseguren fonts del consistori.

L’Ajuntament de Benidorm ha vingut oferint dies arrere, i de manera gratuïta, la desinfecció dels accessos i les terrasses de més de 500 establiments de la ciutat, entre bars, restaurants, cafeteries, comerços i llocs de culte, que hui també han reobert les portes.

A uns 14 quilòmetres de Benidorm en direcció a l’interior, Finestrat ha presentat un inici de la fase 1 més decidit. Quasi la meitat del seu sector hostaler, al voltant del 45%, ha reobert les terrasses.

No obstant això, avisen des de l’Ajuntament, “més del 55% de l’empresariat d’aquest sector ha decidit mantindre abaixada la persiana perquè els resulta molt difícil obrir amb el nombre limitat de taules a la terrassa”.

Aquest argument es repeteix entre els petits empresaris, que veuen complicat aventurar-se a reobrir els negocis amb el marge de benefici que pot aportar el 30% de l’aforament de la terrassa que permet la normativa.

Un hotel

L’inici a la tornada a la “nova normalitat” no sols ha deixat l’estampa de bars a mig gas; també la dels hotels que, a falta turistes i de la mobilitat entre persones i territoris, han optat per continuar tancats.

De fet, dilluns només ha obert un hotel a la Marina Baixa, conten des de la patronal del sector Hosbec, un establiment hoteler menut a Polop de la Marina. “Ens queden huit setmanes per a començar a funcionar”, explica Nuria Montes, secretària general d’Hosbec, en al·lusió a l’horitzó del pròxim 1 de juliol com a data de reobertura dels hotels.

Els hotels que opten per obrir, afig, i així s’espera que ho faça un a Benidorm la setmana que ve, serà per a allotjar clients que pernocten per qüestions professionals, no d’oci. Però aquesta alternativa sembla insuficient, tenint en compte que el desplaçament dins de la província d’Alacant encara no és viable. “Serà molt complicat perquè, quan Benidorm entre en la fase 2, Alacant estarà en la 1, així que el possible client alacantí no podrà vindre fins ací”, addueix.

El Baix Segura

La capital del Baix Segura també ha viscut un dilluns amb una tranquil·litat relativa. L’Associació de Comerciants d’Oriola estima que més del 70% dels comerços han obert les portes, una xifra alta que contrasta amb la del sector de la restauració, els empresaris de la qual han optat majoritàriament per continuar tancats, afirma el seu president Adolfo Valero.

Aquesta impressió la corrobora el regidor d’Emergències, Víctor Valverde. “L’afluència no ha sigut massiva, però es notava que la gent tenia ganes de prendre’s un café o una cervesa”, assenyala. La policia municipal només ha hagut d’actuar en dos establiments concrets en què els responsables s’han excedit ampliant les terrasses sense consentiment municipal.

De la seua banda, dilluns també han représ l’activitat els temples religiosos que predominen a Oriola, on hi ha una trentena d’esglésies catòliques, de les quals una desena estan en el nucli urbà. “Està notant-se en les misses que se celebren a la vesprada ja des de dilluns”, recorda el regidor. “Totes són conscients que no poden superar un terç de l’aforament i que han d’habilitar-se mesures d’higiene”.

Per acabar, Adolfo Valero, el màxim representant dels comerciants oriolans, explica que ha aprofitat aquest dia per a reprendre la seua joieria, un negoci de tercera generació que en els 60 anys d’història que té es troba potser en el moment més crític. “En els últims huit mesos n’hem estat tancats quatre, dos mesos ara i abans dos mesos més per la DANA”, afirma en al·lusió a la gota freda que va colpejar amb incidència especial la zona sud de la província d’Alacant. “Plou sobre mullat”, diu amb ironia.

Amb 41 anys i dos empleats a qui ha hagut d’aplicar l’ERTO, s’obliga a ser optimista. “Més que res, perquè soc el representant dels comerciants i em toca ser-ho”, assenyala. Dilluns s’ha dedicat a netejar i a entregar comandes pendents als pocs clients que s’hi han deixat veure.