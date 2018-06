El PP es desentén d'Emilio Bascuñana després de l'escàndol provocat per cobrar sis anys sense anar a treballar

Emilio Bascuñana és del Partit Popular. Es tractaria d'una afirmació evident fins que preguntes al Partit Popular per Emilio Bascuñana. Llavors sorgeixen els dubtes. La notícia publicada per aquest mitjà que l'alcalde d'Oriola, en la seua etapa com a metge, havia estat cobrant durant sis anys de la Direcció territorial de Sanitat a Alacant malgrat que no consta que haguera acudit a treballar, ha deixat entreveure, entre altres coses, els escassos suports amb els quals compta el polític que venia a regenerar la convulsa alcaldia oriolana.

Una alcaldia que, fins al moment en el qual Luís Barcala es fera amb el poder a Alacant ciutat, representava la més important del PP en tota la Comunitat Valenciana i per extensió, a Espanya. No és motiu suficient per a, com en d'altres ocasions quan els ha esclatat un escàndol, tancar files entorn del dirigent qüestionat?

Sembla que no. Ningú del partit ha eixit a recolzar-lo públicament, ni tan sols la secretària general del PP valencià, Eva Ortiz, la que fora la seua impulsora. En el PP de la província d'Alacant no saben no contesten i en el local només evidencien la divisió que tenen assumida en dos bàndols. Divisió que va ser palesa aquest dimecres quan l'alcalde sol ha aconseguit reunir al seu reduït nucli de regidors –d'onze que té el grup municipal- en una roda de premsa en la qual s'ha limitat a desmentir la notícia sense aportar proves.

Parlem de Rafael Almagro, Víctor Valverde i Paco Sáez. Aquestes són les persones que estan darrere de Bascuñana. Té en contra l'aparell del partit, dirigit pel també regidor Dámaso Aparicio que precisament va derrotar al juliol de l'any passat Valverde en les eleccions a president de la formació. Un mes abans, el regidor oriolà va escometre la seua segona reestructuració de competències per a restar àrees a Aparicio. Però és que en aquest anunci davant els mitjans, a diferència del passat dimecres, l'expresident provincial de Creu Roja va estar envoltat de tots els seus regidors.

Amb tot, l'enfrontament entre Aparicio i Bascuñana ha sigut –i continuarà sent- una constant i en conseqüència ha vingut afeblint al segon en favor del president local del PP qui va arribar a denunciar davant el Comité de Drets i Garanties del PP que l'alcalde hi havia maquinat una trama per a espiar-li els seus missatges de Whatsapp. Finalment Gènova va tancar fa dos mesos el cas sense dictaminar responsables.

És per això que si la situació interna de Bascuñana ja era convulsa abans de conéixer-se les suposades irregularitats com a treballador de la Conselleria de Sanitat, ara pocs aposten que acabe el mandat municipal, però menys que vaja a repetir com a alcaldable. Aquesta anàlisi no el comparteix el seu entorn i creuen que res ha canviat aquesta setmana i que en cap concepte té pensat dimitir. Altres fonts apunten al fet que només una resposta contundent de Sanitat en la investigació oberta espentaria Bascuñana a cedir la vara de comandament, independentment que ja siga un cadàver polític.

Al final, el batejat com a merla blanca que va desembarcar a Oriola per a impulsar un PP noquejat ha acabat colpejat pel seu propi passat, que ell va cuidar bé per a arribar a l'ajuntament. Fonts de Creu Roja consultades reconeixen no sentir-se “sorpresos” per la notícia del que fora el seu màxim responsable de l'organització provincial entre 2004 i 2013, l'últim període de la qual no va tindre objeccions a “utilitzar-la com a trampolí polític”.