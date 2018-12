Pintades d'extrema dreta en les seus de Podem i Esquerra Unida a Alacant

La seu de Podem a Alacant ha sigut objecte de diverses pintades d'ultradreta. "Espanya no es toca" o "rojos, no" són alguns dels lemes de les pintades que han aparegut aquest dimecres signades per Falange.

No és la primera vegada, ni la segona, que la seu de la formació habitada a Alacant es converteix en objecte de pintades de l'extrema dreta. El propi líder de Podemos, Pablo Iglesias, ho ha denunciat en Twitter.

Las pintadas en las sedes de los partidos no ayudan. Pero las que nos hacen a nosotros casi nunca salen en los medios. Hoy en Alicante 👇🏼 pic.twitter.com/6q2iWqzo12 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de diciembre de 2018

"Les pintades en les seus dels partits no ajuden", ha assenyalat el secretari general de Podemos, que s'ha queixat que "quasi mai ixen" quan afecten la seua organització.

“Tancar els ulls... no res canviarà. Res desapareixerà simplement per no veure el que està passant. De fet, les coses seran encara pitjor la propera vegada que els òbrigues” (Murakami)



No tanquem els ulls. Hui han assenyalat la seu d' @eualacant, demà podria ser pitjor. pic.twitter.com/vNpPX0D7HY — Esquerra Unida PV🔻 (@esquerraunida) 19 de diciembre de 2018

Amb lemes similars ha sigut pintada també la façana d'Esquerra Unida a Alacant. "Rojos, no", es llig en la pintada que signa també Falange.

L'organització d'esquerres ha reproduït la imatge en Twitter amb una cita de Murakami que al·ludeix al fet que, per tancar els ulls, res canviarà ni desapareixerà.