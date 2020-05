Un hort ecològic d’autogestió veïnal en ple cor del palmerar d’Elx

Elx ha iniciat dimecres les obres per a fer de l’actual Hort de Felip un hort ecològic, sostenible i d’autogestió veïnal. Situat en el cor del palmerar, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, el consistori governat pel PSPV-PSOE i Compromís ha presentat la primera fase de l’actuació després de tres anys de faenes.

La idea, no és nova. El 2007, l’Ajuntament va dotar en l’Hort de la Corna d’un espai de 1.300 metres perquè els veïns del barri d’Altabix pogueren cultivar hortalisses i verdures des que es va engegar el 2009. Després hi va seguir el de Travalon, davant del barri de Sant Antoni i ara arriba l’inici del de Felip, el més pròxim al nucli urbà.

L’objectiu, ha explicat l’edil de Medi Ambient, Esther Díez, és que els mateixos residents de l’àrea, mitjançant l’Associació de Veïns del Raval, o a títol individual, s’encarreguen de la plantació i el manteniment de les hortalisses, les flors i els arbustos aromàtics simbiòtics amb el context ambiental particular, i retornar així l’ús agrícola a l’Hort de Felip sense modificar-ne la configuració tradicional.

Per fer-ho, segons ha explicat Díez, s’ha consensuat amb l’associació veïnal esmentada el reglament d’autogestió que inclou, entre altres disposicions, la necessitat de practicar una agricultura ecològica, cosa que exclou els herbicides, fertilitzants i fitosanitaris de síntesi química. Així mateix, el reg haurà de ser per degoteig integrat per assegurar l’eficiència hídrica. I, d’altra banda, els residus vegetals es compostaran in situ i es vigilarà la maduració dels adobs resultants per evitar olors.

“Les diferents varietats a plantar seran les respectuoses amb l’ecosistema del palmerar”, ha ressaltat la també portaveu del grup municipal Compromís per Elx. En aquesta fase inicial, les faenes de la qual duraran tres mesos amb un import de més de 180.000 euros finançats amb fons EDUSI, a més de les 37 microparcel·les de cultiu entre 30 i 70 metres quadrats cadascuna –que sumaran prop de 1.900 metres quadrats de superfície cultivable que s’habilitarà en les tessel·les de l’hort–, es construirà una pèrgola, aparcabicis, hivernacle i taules de cultiu adaptades, a més d’un pavelló de fusta menut que acollirà el magatzem, els lavabos i l’oficina. També es millorarà la xarxa de camins interiors i el clos perimetral.

El projecte de l’Hort de Felip.

Quant al repartiment de les microparcel·les, l’Associació de Veïns del Raval posseirà durant una dècada –prorrogable a 15 anys després d’aquest període– el 70%, les quals assignarà als interessats. El 30% les adjudicarà, cada quatre anys, la regidoria per concurs públic a particulars o entitats del municipi. Una vegada conclosa la primera fase, com que és autònoma de les que vindran, es preveu que el sistema d’autogestió, si l’emergència sanitària ho permet, entre en funcionament.

El pla de la Regidoria de Medi Ambient en etapes successives és arribar a 119 microparcel·les en l’Hort de Felip i desenvolupar el model d’horts urbans d’autogestió agrícola ecològica en el del Travalon i la Corna. La regidora, que ha agraït la tasca que va dur a terme el seu predecessor durant el mandat passat, a càrrec d’Antonio García, per a fer realitat aquest projecte, ha remarcat la importància que té, perquè no és solament clau en el vessant “cultural, ambiental i de dinamització social” sinó també com “un increment del valor turístic d’Elx pel fet d’estar integrat, l’Hort de Felip, en la Ruta del Palmerar”.