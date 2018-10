El registre tomba l'intent de la família d'un ministre de Franco d'apropiar-se de 1.000 metres de sòl públic per a ampliar el seu xalet

El ministre d'Hisenda de Franco entre 1957 i 65 i governador del Banc d'Espanya entre 1965 i 70, Mariano Navarro Rubio, va comprar mentre exercia l'alt càrrec ministerial (1959) una parcel·la privilegiada a la platja de la Punta de l'Arenal a Xàbia per 10.000 pessetes de l'època; l'any següent va construir un xalet de luxe en aquest espai rocós en el qual també hi ha un jaciment arqueològic d'època romana. No sent suficient aquest punt, ara els seus descendents pretenien inscriure 1.005 metres quadrats més a aqueixa finca, pretensió que ha sigut frenada per l'Estat.

Ha sigut la direcció general dels Registres i del Notariat la que ha rebutjat aquesta apropiació considerat de domini públic, segons explica el diari Levante-EMV. Un dels fills del ministre franquista, Rafael Navarro Rubio Serres, considerava que hi havia un "error" en el registre de la superfície de la finca, per la qual cosa fa uns mesos va iniciar els tràmits per a la seua correcció, i que l'espai reclamat s'afegira als 6.680 metres quadrats dels quals disposa actualment.

Aquesta reivindicació ha estat desestimada en totes les instàncies, començant pel registrador de Xàbia -segons explica el mateix periòdic-, i ara també el Ministeri de Justícia davant el qual va recórrer el fill del ministre franquista. Així, la direcció general dels Registres i del Notariat va ratificar la decisió del registrador local, adjuntant informes de la direcció general de Costas els quals van mostrar "una oposició clara i frontal" a aquesta apropiació privada de l'espai públic.

El mitjà també explica que el dirigent econòmic franquista va aconseguir legalitzar la seua possessió en 1981 quan el ministeri d'Obres Públiques de l'UCD de Calvo Sotelo va concedir a l'empresa Puntar SA (de la quals eren titulars Navarro Rubio i la seua dona) l´"utilització gratuïta i permanent" de la finca. Amb la Llei de Costas de 1988 (amb el PSOE) la propietat de la família va ser transformada en concessió per 30 anys.

Finalment, segons s'explica des de Podemos en una pregunta parlamentària, en 2014 (4 anys abans de caducar la concessió) el Govern de Mariano Rajoy va reformar la citada llei i va concedir una altra pròrroga de 75 anys per a l'ús de les propietats edificades en terrenys propietat de l'Estat, una mesura a la qual es van acollir els hereus de Navarro Rubio i que permetria allargar la concessió fins l'any 2089.