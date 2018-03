El socialista Gabriel Echávarri, doblement processat, deixarà l'alcaldia d'Alacant el pròxim 9 d'abril

L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciat aquest divendres que delega les seues funcions en la seua segona, Eva Montesinos, fins al 8 d'abril perquè la resta de forces en el consistori negocien els 15 vots necessaris per a trobar-li un substitut al capdavant del consistori. Si el 9 d'abril, data en la qual deixa signada la seua renúncia, no s'ha arribat a un acord, Echávarri presentarà la seua dimissió com a alcalde i regidor.

Així s'ha anunciat en una roda de premsa que ha oferit a València al costat del sotssecretari general dels socialistes valencians, Manolo Mata, qui ha indicat que Echávarri no tornarà a ser alcalde perquè ha delegat competències a Montesinos i ha signat la seua dimissió amb efectes del dia 9.

Echávarri es troba processat en dues causes judicials, l'última d'elles, d'aquest mateix dimarts. La primera pel presumpte fraccionament de contractes en la regidoria de Comerç, que ell mateix va dirigir, i la segona per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP en l'Ajuntament d'Alacant, Luis Barcala, en suposada represàlia precisament per la denúncia dels populars de la primera causa.

La situació de Echávarri ha provocat una crisi en l'Ajuntament d'Alacant, on els grups que formaven part de l'equip de govern -Guanyar i Compromís- van eixir d'ell arran de les recerques a l'alcalde i han estat demanant reiteradament la seua dimissió. No obstant açò, l'alcalde advertia que no s'aniria si açò suposava lliurar l'Alcaldia al PP i exigia 15 vots perquè la seua segona, Eva Montesinos, fora la seua successora.