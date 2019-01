L'alcalde de la Punta, de Compromís, donarà el sou per a costejar el recurs judicial contra la ZAL

L'alcalde pedani de la Punta, a València, Ignasi Vázquez (Compromís), ha assegurat aquest dijous que la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), impulsada novament per la Generalitat i l'Ajuntament, és un procediment "irracional i especulatiu que no serveix al propòsit que s'explicita en públic", i ha advertit que la societat civil buscarà "empara" en els tribunals per a corregir els "errors dels nostres polítics".

Per això, ha anunciat que, encara que no pensa dimitir, suspén la feina d'assistència a funcionaris i a reunions polítiques i que destinarà íntegrament la compensació que rep en aquest càrrec d'alcalde pedani a "contribuir a les despeses econòmiques del futur contenciós-administratiu en contra del nou pla especial".

Així ho afirma en una declaració institucional amb motiu de l'aprovació del pla especial de la ZAL, en el qual admet que és cert que la responsabilitat de reprendre el pla anul·lat reiteradament pels tribunals va ser del govern del PP del 2014, però el del Botànic ha d'assumir la responsabilitat política de continuar amb la seua tramitació.

Vázquez critica que en aquesta aprovació han intervingut els tres governs --central, autonòmic i local-- i que no s'ha donat "cap capacitat" d'intervenció ni a l'alcalde de la Punta ni als veïns directament afectats ni a altres sectors de la ciutadania que han mostrat disconformitat amb l'actuació.

"De l'ombra d'aquelles negociacions entre administracions sabem que va eixir el Pla de Natzaret, es va parlar de la Marina, de la Llei de l'Horta, de la V-21, de l'ampliació de la depuradora de Pinedo", critica l'alcalde pedani, que creu que s'ha usat el territori i tot el seu valor "com a mera mercaderia per a tapar els errors dels nostres polítics".

En aquesta línia, ha subratllat que en cap cas s'ha valorat "el desallotjament forçós del veïnat de la Punta, la violació de drets humans i la pèrdua de patrimoni per al futur de tota la societat". "La identitat i coherència pròpies, els segles de saviesa i la cultura popular depositats en La Punta estan en clar perill d'extinció", adverteix.

Comparació amb l'Alhambra

Per a l'alcalde pedani de la Punta, la destrucció d'aquesta zona és comparable únicament al que suposaria per a Granada "que un il·luminat demolira l'Alhambra per a construir un aeroport o qualsevol altra ocurrent infraestructura".

"Amb la mirada posada en el futur no puc més que expressar la meua total discrepància amb les formes i el fons", afig, i subratlla el seu rebuig al fet que es planifique el futur de la Punta i de València "amb idees del segle passat que condemnen el poble de la Punta a la seua deshumanització urbana", per la pèrdua de la "muralla verda" de l'horta a canvi del "benefici privat" d"especuladors del territori".

En aquesta línia, agrega que si l'"únic argument explícit" és que s'ha d'aprovar el pla perquè únicament es va anul·lar per defectes de forma, "dic que veig el mateix fons i les mateixes formes en el pla i en els polítics" i la continuació de la violació dels drets de les famílies amb arrels en la zona.

En tot cas, afirma entendre que si els responsables polítics en l'Ajuntament i la Generalitat tenen la voluntat "expressa" de fer la ZAL, "no hi ha més que dir sobre el fons de la qüestió", més enllà que "assumisquen davant la història el pes de les seues decisions".

L'alcalde pedani demana als qui s'oposen al pla que "alcen la veu" i suplica als responsables polítics "clemència" per a la Punta, que es paralitze la tramitació actual del Pla de la ZAL i, en cas que no siga així, adverteix que acudiran a la "penosa via judicial" per a corregir "els errors dels nostres polítics". "Ara, en precampanya electoral, La Punta torna a ser irrenunciable per a Compromís", recalca.