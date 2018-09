L'alcalde de Paterna no revela el seu sou en l'empresa pública FGV després de renunciar a 53.000 euros de l'Ajuntament

El gabinet de premsa de l'alcalde de Paterna no vol revelar quin és el seu salari després de reincorporar-se a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), l'empresa pública que gestiona Metrovalencia. El socialista Juan Antonio Sagredo va anunciar el març passat que tornava per segona vegada en aquest mandat a l'empresa pública que depèn de la Conselleria d'Infraestructures i, per tant, deixaria de percebre la retribució com a alcalde.

Sagredo, enginyer de formació, va arribar a FGV en 2001 per concurs-oposició, on ha ocupat diversos llocs de responsabilitat en les seccions de manteniment i en el departament d'electrònica dels tallers de Metrovalencia. A més, va ser cap d'equip en els tallers de València Sud. Després de les eleccions, va agafar una excedència per a estar al capdavant de l'Ajuntament perquè considerava que calia "posar ordre" als problemes amb els seus socis de Govern, especialment amb Compromís. Després d'aquesta pausa, l'alcalde va tornar a FGV al costat d'un directiu d'una empresa pública de Paterna, Gespa.

Francisco José García Martínez, exdirector de recursos humans de Gestió i Serveis de Paterna S.L.O (Gespa), ara cap de l'àrea de gestió de personal de FGV, va ser qui va informar favorablement de l'ascens de categoria professional de l'alcalde en Ferrocarrils, on és cap de la unitat de tallers, solament dos mesos després de la seua tornada.

Aquest diari s'ha posat en contacte amb el cap de comunicació de FGV i amb la responsable de comunicació de l'Ajuntament de Paterna i cap ha volgut donar dades sobre la retribució de l'alcalde en l'empresa pública.

Segons les notes de retribucions de FGV, una persona amb la seua categoria professional, tècnic ferroviari superior de nivell 10 a 18, percebria entre 30.000 i 57.000 euros anuals, sense explicar els complements. El cap de comunicació de Ferrocarrils, que està de vacances, va fer referència a la protecció de dades en ser preguntat per la falta d'informació en la pàgina web de l'empresa. Un portal en el qual sí que s'arreplega el sou del mateix cap de comunicació, que percep 51.200 euros anuals, així com el del director gerent, que percep 57.000 euros anuals.

La cap de premsa de l'Ajuntament de Paterna, d'altra banda, va al·ludir al fet que el salari és un aspecte de la vida personal de l'alcalde aliena a l'Ajuntament i que no li ha preguntat per això. En el consistori, segons les últimes retribucions publicades en la web, Sagredo rebia 52.958 euros anuals. L'Ajuntament de Paterna no té portal de Transparència habilitat ja que està "en construcció".

Ruptura del pacte per Puerto Mediterráneo

En sol·licitar l'excedència en FGV, al juliol de 2017, Sagredo va al·ludir a la necessitat de gestionar un "problema" en l'Ajuntament de Paterna perquè desconfiava dels seus socis de Govern. Un any després de pronunciar aquelles paraules, l'alcalde governa en minoria, amb sis regidors de 25, perquè Compromís va decidir trencar el pacte en aprovar a les seues esquenes l'inici de la nova versió de Puerto Mediterráneo, un macro-centre comercial i d'oci que els seus socis rebutgen.

En quedar en minoria, l'alcalde s'exposava a una decisió del ple del municipal que implicara la reducció del seu salari.