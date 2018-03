L'alcalde socialista resideix en la urbanització de Paterna on impedeix que s'òbriga un centre de menors

L'alcalde de Paterna (PSPV-PSOE), Juan Antonio Sagredo, està movent cel i terra per a evitar l'obertura d'un centre d'acolliment per a menors en la urbanització d'alt poder adquisitiu Montecañada, on resideix des de fa anys. En aqueix mateix barri acomodat també viu José Luis Roberto, el president del partit d'extrema dreta Espanya 2000 i una de les persones que està encoratjant l'oposició veïnal a aquesta infraestructura social que s'han instal·lat en altres municipis per a evitar la massificació.

Crida l'atenció que aquest alcalde socialista s'haja posicionat d'aquesta manera amb una oposició radical d'un centre d'acolliment, on xiquets i adolescents tutelats per la Generalitat aspiren tenir un futur millor. Més quan es tracta de la seua urbanització de residència des de fa anys amb el corresponent conflicte d'interessos que li pot suposar.

L'entestament de Sagredo és tan gran que fins i tot ha trencat la línia política amb els seus socis de govern de Compromís i s'ha alineat amb el PP i Ciutadans per a suspendre les llicències socials en el municipi que governa.

L'actitud de Sagredo alineant-se amb els veïns, amb l'extrema dreta darrere, contrasta amb la de l'alcalde de Llíria, Manuel Civera, també del PSPV-PSOE, que sí que ha autoritzat un centre d'acolliment a Llíria malgrat una dura oposició del PP i Ciutadans, que han instrumentalitzat políticament una decisió que afecta a menors d'edat tutelats.

La tensió provocada per l'extrema dreta i que l'alcalde no ha frenat ha provocat que apareguen pintades amenaçadors cap el centre d'acolliment per a menors.