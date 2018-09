L'Alt Túria està a un pas de convertir-se en la primera reserva de la biosfera valenciana

L'Alt Túria està a un pas de convertir-se en la primera reserva de la biosfera de la Unesco declarada en territori valencià. El Govern espanyol, segons informa Servimedia, remetrà a la Secretaria del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MaB en les seues sigles en anglès que corresponen a Man and Biosphere) de la Unesco tres noves candidatures perquè siguen reconegudes com a Reserves de la Biosfera: L'Alt Túria (Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa), Valle del Cabriel (Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Aragó) i La Siberia (Extremadura).

La decisió s'ha adoptat durant la 19ª Reunió del Comitè Español del Programa Home i Biosfera de la Unesco, celebrada aquest dijous a Madrid i presidida pel secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, a la qual va assistir la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián. Hi va participar també el recentment nomenat secretari del Programa MaB de la Unesco, Miguel Clüsener-Godt.



Les propostes poden ser aprovades a París pel Consell Internacional de Coordinació del Programa MaB en 2019, la qual cosa suposaria un gran èxit per al programa a Espanya, segons ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica. La xarxa de reserves de la biosfera, que compta amb més de 620 espais (12 d'ells transfronterers) en 117 països, té una important presència en territori espanyol, on se situen 49 reserves en 15 de les 17 comunitats autònomes. Només Múrcia i la Comunitat Valenciana no en tenen encara declarada cap.

Els termes municipals de set municipis valencians, Aras de los Olmos, Titaguas, Tuéjar, Chelva, Benagéber, Casas Altas i Casas Bajas, pertanyents a les comarques dels Serrans i del Racó d'Ademús, així com la localitat conquense de Santa Cruz de Moya, a Castella-la Manxa, integren la futura reserva. El projecte va arrancar en 2010 i ha hagut de superar nombroses traves amb la normativa. L'arribada d'Elena Cebrián a la conselleria va suposar a partir del 2015 un impuls a la candidatura que aspirava a aconseguir la seua declaració el 2017, però ha vist retardada la seua tramitació. Ara encara la recta final.

La consideració com a reserva de la biosfera pretén compaginar la conservació de la biodiversitat en espais naturals de singular valor amb la participació de la població implicada. El seu propòsit és fomentar formes sostenibles d'activitat i de desenvolupament. La seua organització en xarxa vol potenciar la recerca, l'educació i l'intercanvi d'informació i d'experiències.

Segons ha informat el ministeri, Espanya és el país del món amb major nombre de reserves de la biosfera (49 en total), que ocupen un 11% del territori i afecten una població de quasi dos milions d'habitants (un 4,12%).