L'aparcament subterrani al costat del Mercat Central de València paralitzat pel PP el 2011 estarà obert en Nadal

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat aquest dimarts les obres de l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruixes, acompanyat pel regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

Ribó s'ha mostrat satisfet per l'evolució dels treballs i ha assegurat que la infraestructura s'engegarà en pocs mesos: “Es tracta d'una demanda històrica dels veïns i els comerciants que portava enquistada des de l'any 2011, que el PP no va saber resoldre i que ara hem pogut traure endavant amb una inversió d'11 milions d'euros”.

Per la seua banda, Grezzi ha explicat que el compromís és que l'aparcament puga estar obert al públic “abans de la campanya de compres de Nadal”, encara que ha matisat que també dependrà del fet que les diferents companyies de serveis i subministraments no es retarden.

Un responsable del projecte informa de las actuacions l'alcalde Joan Ribó i el regidor Giuseppe Grezzi.

L'edil ha comentat que l'aparcament destinarà els 400 metres quadrats de la primera planta a labors comercials de càrrega i descàrrega tant del mercat com dels comerços de l'entorn. A més, comptarà amb almenys 300 places de rotació, 40 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com places per a estacionar bicis i motos.

Sobre la reurbanització de la superfície, que inclou també la plaça del Mercat, Ribó ha informat que estan a l'espera que la Conselleria d'Obres Públiques els facilite el projecte definitiu, una vegada triat l'equip d'arquitectes que va eixir del concurs d'idees.

“Una vegada tinguem el projecte definitiu l'Ajuntament es compromet a iniciar les obres”, ha assegurat.