Aplaudiments als balcons valencians en suport al treball dels professionals sanitaris davant la crisi del coronavirus

Els municipis valencians han trencat el seu silenci a les 22 hores d'aquest dissabte per a organitzar un aplaudiment massiu als professionals de la sanitat pública. Un missatge difós per xarxes socials com a whatsapp ha derivat en crits, xiulets d'automòbils i sons de tota mena com a mostra de suport al personal sanitari que s'enfronta a la crisi del coronavirus sota una forta pressió.



L'aplaudiment s'ha produït mentre es desenvolupava la roda de premsa del president del Govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat les mesures d'emergència que entraran en vigor aquest dilluns per a contindre l'epidèmia.

Malgrat que les mesures del Govern entraran en vigor en 48 hores, autonomies com la valenciana havien decretat el tancament d'establiments d'oci ja des del divendres i per a molts veïns aquest és el seu segon dia d'aïllament voluntari i teletreball.