La crisi resta arguments per a ampliar el port de València: encara té una capacitat del 20% i preveu un descens de trànsits de l’11%

“Fent un ús eficient de les diferents terminals del port de València, no seria necessari més terreny per a trànsit de contenidors, el problema és que l’optimització de l’espai requereix inversió en personal, en maquinària i en sistemes informàtics.”

És el que assegura un treballador del recinte que prefereix no revelar la identitat, però que assegura que les obres de l’ampliació no són necessàries en aquests moments, almenys amb la urgència que planteja l’Autoritat Portuària de València (APV): “Hi ha activitats i molt d’espai ocupat a l’interior del port per empreses que no són estrictament portuàries, per exemple, un depòsit d’hidrocarburs en el moll del Túria, tot i que aquesta activitat està en el moll de l’Est”.

La urgència per executar els nous molls de l’ampliació nord que duplicaran la capacitat actual del port (actualment mou uns cinc milions de contenidors l’any) ha sigut un dels grans arguments del president de l’APV, Aurelio Martínez, per a negar-se a fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que analitze si el nou projecte, amb modificacions importants respecte a l’aprovat el 2007, implica riscos per al medi ambient.

Martínez entén que suposaria un retard mínim d’uns tres anys i que això podria suposar la fugida de l’inversor privat, la multinacional naviliera MSC, que preveu invertir 800 milions en l’equipament de la nova terminal a través de la seua filial TIL.

El risc de col·lapse de les instal·lacions també ha sigut un argument recurrent. Sense anar més lluny, el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, es va pronunciar fa poc en aquest sentit per defensar la necessitat de l’ampliació nord del port de València.

No obstant això, la crisi del coronavirus resta força a aquest argument. El mateix informe de la Universitat Politècnica de València encarregat pels empresaris portuaris i presentat el mes de febrer passat afirma que les instal·lacions estan actualment al 80% de la seua capacitat.

A més, en la mateixa línia del treballador consultat, el professor J. R. Medina l’any 2006 ja assenyalava en la seua al·legació contra l’ampliació que el port tenia capacitat sobrada fins al 2032.

En un debat el mes de gener passat en una seu del PSPV, l’exsecretari de l’APV, Luis Felipe Martínez, va afirmar que sense l’ampliació podia arribar a tindre “un 30% més de contenidors”.

Fins i tot, el president de l’APV mateix, Aurelio Martínez, va reconéixer després del consell d’administració del 22 de maig passat que tancarà l’actual exercici amb un descens del 70% en el volum de negoci, del 80% en els beneficis nets i preveu una caiguda de l’11% en els trànsits amb vista al pròxim any com a conseqüència de l’actual crisi del coronavirus.

Sense anar més lluny, el mes de gener passat, abans que s’iniciara la crisi derivada de la pandèmia que va paralitzar l’economia, la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ja va descartar de moment construir una tercera terminal de contenidors en l’àmbit de l’última ampliació executada pel fet de considerar que la demanda actual del mercat internacional no justifica una infraestructura nova.