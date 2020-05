Examen a l’atenció primària del sistema de salut valencià per a passar a la fase 1: la clau de la desescalada per a frenar el virus

Els metges i el personal d’atenció primària són la clau de volta de la desescalada. El sanitari a qui acudeix un cas sospitós de COVID-19, siga greu o lleu, és el primer que ha d’actuar. Primer de tot atendre el malalt i, posteriorment, fer el rastreig dels possibles contagis. Si donen positiu, els ha de fer el seguiment.

La responsabilitat d’aquests professionals és majúscula en la fase 1 de la desescalada en què es troben 10 departaments de salut de la Comunitat Valenciana. Els 14 restants, entre els quals estan les ciutats més poblades del territori, hauran d’acreditar que el seu sistema de resposta ràpida pot controlar un brot del virus.

Enredats com estan el Govern valencià i el d’Espanya sobre quin va ser el paràmetre que la setmana passada no complien 14 àrees sanitàries valencianes, el que és veritablement important perquè la Comunitat Valenciana estiga preparada per a fer el salt a la reobertura social serà l’atenció primària. Però està preparada realment?

La negativa del Ministeri de Sanitat d’impedir passar a la fase 1 de desconfinament a mig territori ha animat sindicats i metges d’atenció primària a reivindicar la seua faena i reclamar més mitjans.

Des de Satse han denunciat que en atenció primària no hi ha hagut equips de protecció individual ni tampoc s’han habilitat espais segurs, circuits nets i consultes especials per a casos sospitosos. Més encara quan els metges de família han de tornar a l’atenció diària.

Reclamen des del sindicat Satse una “informació més clara” i més mesures de protecció. A més, per a iniciar la fase 1 serà fonamental més personal per no bloquejar el sistema i “tests ràpids per a tots els pacients que ingressen i que puguen generar focus d’infecció”. Per això, demanen a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la convocatòria d’una mesa tècnica per a abordar la situació.

Tan vital és l’atenció primària per a aquesta fase 1 i les posteriors que la portaveu socialista de Sanitat en les Corts Valencianes, Carmen Martínez, ha presentat una proposició no de llei perquè s’impulse un pla territorial de reforç del sistema d’atenció primària amb la finalitat que el sistema puga afrontar tant l’“elevada pressió assistencial” que ja pateix com la “càrrega” que a partir d’ara haurà d’assumir.

Reforç de 206 professionals

En aquest sentit, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va assegurar dimarts que el divendres passat 8 de maig es va traslladar als diferents departaments de salut el protocol, el material i els kits de proves PCR per a distribuir entre els centres d’atenció primària i que al llarg de la setmana se sumarà personal de reforç (fins uns 200 professionals) en els ambulatoris que ho requerisquen.

La consellera va explicar que s’incrementarà el nombre de PCR fins al màxim de capacitat dels serveis habilitats, la qual cosa suposa quasi duplicar les 5.700 proves al dia que es podien arribar a fer fins ara.

Segons l’informe lliurat pel Govern valencià al Ministeri de Sanitat per justificar passar a la fase 1 de desescalada, en les plantilles de les institucions sanitàries directes de gestió per part de la conselleria amb competència en matèria de sanitat es compta amb un total de 13.411 places destinades a l’Atenció Primària.

Per a l’assistència derivada de la pandèmia COVID-19 s’han creat un total de 746 contractes eventuals nous, destinats als centres i les unitats adscrites a l’Atenció Primària, amb una duració prevista inicial de 10 mesos, amb possibilitat de pròrroga per sis mesos més segons la situació ho aconselle.

A més, en data 30 d’abril es va obrir un procés extraordinari d’inscripció per al personal resident que acaba el període de formació aquest mes de maig, amb la finalitat de comptar amb recursos humans per a la desescalada i possibles rebrots. Està prevista la inscripció de la majoria dels residents que acaben les especialitats de família i comunitària tant mèdica com d’infermeria (156 i 50 respectivament).

Durant el mes de maig s’obrirà un altre procés extraordinari per a la inscripció d’estudiants que acaben aquest curs acadèmic el grau d’Infermeria, amb la finalitat de potenciar la identificació precoç dels casos sospitosos de COVID-19.

El temps que transcorre des de la presa de mostres dels sospitosos a l’obtenció del resultat és de 24 hores de mitjana. La capacitat total de PCR en els laboratoris de microbiologia de la Comunitat Valenciana és de 5.700 PCR al dia fins hui, una xifra que està previst que s’incremente en 4.000 més al dia amb l’acreditació de laboratoris d’universitats i fundacions.