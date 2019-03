L'auditoria sobre l'hospital privatitzat de Dénia conclou que va ser un “vestit a mesura” per a la concessionària

“Aquest informe no es va fer per a estar guardat en un calaix. Ja li advertim a la Conselleria de Sanitat que si no ho feia públic en dues setmanes ho faríem nosaltres”, malgrat que l'informe es troba a mans de la conselleria des del passat 8 de gener. A pesar que les conclusions de l'auditoria són demolidores per a la concessionària Marina Salut, el departament d'Ana Barceló no l'ha publicitat ni l'ha remés a les Corts Valencianes, que en el seu moment va aprovar realitzar-lo per unanimitat de totes les forces polítiques.

El que ja no se sap és si la conselleria ha utilitzat l'auditoria com una arma de força en la negociació que manté amb els socis de Marina Salud per a aconseguir la reversió del departament de la Marina Alta. Si ho ha fet, Barceló i el seu equip tampoc hi han contat. Aquesta actitud aprofundeix en el divorci entre la conselleria i la mateixa plataforma, que lamenta que el canvi polític que va tindre lloc en 2015 a penes haja servit per a millorar l'assistència sanitària a la Marina Alta que havia deixat en herència el PP, més enllà de les vagues promeses sobre la reversió que encara no s'han complit.

L'auditoria, que va ser aprovada per les Corts Valencianes a proposta de Podem, ha sigut confeccionada per representants de tots els grups polítics de la Cambra autonòmica, si bé PP i Ciutadans van ser els únics que van votar contra el resultat final, la qual cosa dóna una pista sobre la seua actitud sobre aquest model privatitzat si aconsegueixen el poder a València després de les eleccions del 28 d'abril. També van participar en l'anàlisi un representant de la Plataforma per la Sanitat de la Marina Alta, dels ajuntaments de la comarca, del Comité d'Empresa i de la Junta de Personal, així com funcionaris de la Generalitat.

Els deu grans problemes de Marina Salud

Tot entrant en matèria, les conclusions de l'anàlisi, per a la qual es van invertir 14 mesos de treball, posen en dubte tot el model de sanitat privatitzada de la Marina Alta des dels seus fonaments. Qüestiona com es va fer l'adjudicació a la concessionària, la pèssima assistència sanitària, els costos extraordinaris que el sistema ha implicat per a les arques públiques, els incompliments de Marina Salud a l'hora de construir les dotacions sanitàries, el col·lapse d'alguns departaments, la injusta situació dels treballadors o el fet que s'haja viscut una judicialització de la sanitat. Alguns d'aquests mals són comuns a totes les àrees privatitzades –també s'han fet auditories en els altres tres hospitals sota concessió, els de Torrevella, Elx-Crevillent i Manises–; uns altres van afectar i encara afecten de forma molt concreta a la Marina Alta.