Herències de la bambolla: més d'un centenar d'avions abandonats en els aeroports espanyols

Més d'un centenar d'aeronaus romanen des de fa una dècada abandonades en els aeroports espanyols, generant un deute que, ja en 2014, ascendia a un total de 2'7 milions d'euros i que, segons Alternativa Sindical AENA/ Enaire (ASAE), no ha deixat de créixer. Els intents tant d'AENA com dels aeroports afectats per buscar una eixida als aparells mitjançant subhasta, van culminar en un primer moment amb el concurs desert. Mentrestant, el nombre d'avions que continuen aturats continua augmentant i les seues condicions es van deteriorant progressivament.



L'aeroport de Sabadell, l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas i el de València-Manises són, per aqueix ordre, els que més aparells en desús acumulen, amb un total de 35, 9 i 8, respectivament. En molts dels casos els avions es troben encara immersos en disputes legals, uns altres han sigut embargats als seus antics propietaris. En el cas del Jumbo 747 de l'aeroport de Manises, propietat de l'extinta Pronair, l'avió va ser embargat i subhastat sense èxit degut a la fallida de l'operadora.

El Jumbo de Pronair 'aparcat' en l'aeroport de Manises.

El PSOE va sol·licitar en 2014 al llavors govern de Mariano Rajoy conéixer l'abast real de la problemàtica que per a AENA suposava l'abandonament dels avions en els aeroports a conseqüència de la fallida d'un gran nombre d'aerolínies. La pregunta també anava dirigida a tractar de trobar una solució per a les naus més enllà de la simple venda per a ferralla. No obstant això, les subhastes realitzades van ser declarades desertes i van haver de rebaixar molt els preus en una segona volta.



Des de ASAE recorden que des de la seua presentació fa ja cinc anys, la Cambra baixa sembla no haver tingut temps de debatre la moció presentada pels socialistes Vicente Álvarez Areces i Olivia Delgado Oval, avui subdelegat del Govern a Fuerteventura i senadora, respectivament.

Per al sindicat, el principal problema que presenta aquesta situació és la pèrdua de cultura aeronàutica i la despesa econòmica que la situació, que afirma que ha empitjorat, suposa. A més, el risc de convertir les infraestructures aeroportuàries del país en abocadors improvisats de ferralla i ocasionar un greu perjudici ambiental és cada vegada major.

Hi ha també exemples d'avions abandonats que han aconseguit un nou ús, per exemple, a Còrdova, on s'utilitza un vell DC-7 com a contenidor cultural. També a Màlaga i Madrid es van recuperar algunes naus amb finalitats culturals, com l'aparell que va utilitzar l'ex president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, en el seu retorn de l'exili, reciclat per al museu de l'aeròdrom de Cuatro Vientos.