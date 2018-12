Balanç de legislatura: quins diputats valencians han treballat més?

Les Corts Valencianes acaben d’aprovar els últims pressupostos de la legislatura. Els comptes del Govern progressista posen el coronament final, a falta de l’últim trimestre, a la primera legislatura sense el PP en el Consell ni amb la majoria parlamentària. En la novena legislatura hi han entrat dos grups polítics nous, Podem i Ciutadans, i el bloc d’esquerres s’ha eixamplat.

En aquests tres anys i mig s’han aprovat 59 lleis i centenars de proposicions no de llei, com destacava el president de les Corts, Enric Morera, en l’últim discurs parlamentari del 2018. Eldiario.es ha elaborat, amb les dades del portal web de la cambra autonòmica, un rànquing dels diputats valencians segons les seues iniciatives parlamentàries, per a avaluar qui porta més càrrega de treball. D’aquest recompte s’exclou els portaveus dels partits, els membres de l’executiu valencià i els membres de la Mesa de les Corts, ja que s’entén que la seua càrrega de treball no consisteix només en les iniciatives parlamentàries. En el recompte s’ha considerat també qui participa en les comissions ordinàries, d’estudi o d’investigació.

Seguint aquestes línies, el diputat que menys constància ha deixat del seu treball és Jesús Sellés. El socialista alacantí que substitueix Rafa Briet des d’aquest estiu, no ha presentat cap iniciativa en les Corts Valencianes que conste en el registre virtual. El diputat dedica una gran part de la seua activitat al seu municipi, Elda. Ha sigut secretari general de les Joventuts Socialistes d’Elda, sotssecretari d’Administració en l’executiva local, secretari d’Organització de l’agrupació socialista a Elda.

El segueix en orde ascendent Maria Sagrario Sánchez, diputada del PP, que només ha presentat una iniciativa en el parlament autonòmic. Sánchez també substitueix una popular, María Bernal, que va renunciar a l’abril per motius professionals. Advocada de professió i natural de Xest, va ser alcaldessa entre els anys 1995 i 2003, i ha sigut també diputada provincial, entre els anys 1999 i 2007. La seua única iniciativa és una proposició no de llei per a la realització d’un estudi sobre la violència filioparental a la Comunitat Valenciana, datada al juny d’enguany.

Continuant el mateix ordre hi ha la socialista Clara Tirado, que ha presentat 15 iniciatives, entre les quals una proposició de llei. La diputada participa activament en quatre comissions permanents del parlament valencià. A poca distància es troben els també socialistes Sabina Escrig i Fernando Delgado, amb 32 i 43 iniciatives, respectivament. La primera participa en nou comissions, moltes de les quals d’investigació, mentre que el segon està present en sis.

Entre els populars, el diputat de qui consten menys iniciatives és Fernando Pastor, que n’ha presentat 128. L’alacantí participa o ha participat en sis comissions parlamentàries, dues de les quals d’investigació. Per part de Compromís, qui menys propostes ha registrat és Graciela Ferrer, amb 79 a nom seu. Aquesta diputada també participa en set comissions parlamentàries. Del seu grup la segueix Cristina Rodríguez amb 96 propostes. De Podem, qui menys escrits o preguntes ha registrat és David Torres, amb 98. No obstant això, Torres participa en cinc comissions i dedica bona part del seu treball als assumptes que tenen a veure amb economia i hisenda. Per part de Ciutadans, és la seua síndica actual, Mari Carmen Sánchez, qui menys iniciatives ha registrat, amb 482, tenint en compte que va assumir les obligacions de portaveu. Tenint en compte aquesta circumstància, el menys treballador del grup seria Toni Subiela, amb 1.090 propostes i peticions registrades, a una distància considerable d’altres grups.

Passant a l’extrem contrari, entre els que més preguntes i peticions han registrat, estan al capdavant els diputats del PP, en línia amb el seu paper de primer partit de l’oposició. Juan de Dios Navarro, Rubén Ibáñez i Miguel Ángel Mulet, els tres ‘populars’, són els parlamentaris que més propostes han registrat, superant els tres les 7.300. Per partits, la següent és Isaura Navarro, de Compromís, que es cola en el top 10 dels més treballadors, 2.421 iniciatives presentades. A prop està el que des de fa un any és portaveu de Podem, Antonio Estañ, que és el morat que més iniciatives ha registrat, amb 1.821 i el tretzé en aquesta llista.

Entre els no adscrits, i a un pas del top 10, està Domingo Rojo, ex de Ciutadans, que ha registrat 2.279 mesures. Amb dotze iniciatives menys està María José Ortega, la diputada de Cs que més escrits o preguntes orals ha fet i que està present en més d’una desena de comissions. Entre els socialistes, el més treballador és Ignacio Subías, amb 1.602 iniciatives registrades, segons el web del parlament valencià.