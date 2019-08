Tres víctimes fan de 2019 el segon any amb més morts en els 'bous al carrer' valencians de l'últim lustre

En plena temporada de festejos taurins, 2019 s'ha convertit en el segon any amb més víctimes mortals en els 'bous al carrer' d'aquest lustre. Durant els festejos celebrats enguany han mort ja tres persones en les localitats valencianes, una més que en els anys anteriors.

En els últims cinc anys han mort 16 persones, tots homes, en els 'bous al carrer' en diferents punts de la geografia valenciana. La pitjor xifra d'aquesta etapa es va registrar en 2015, quan van morir set persones com a conseqüència de banyades o de lesions en participar en els espectacles taurins a peu de carrer.

En la Comunitat Valenciana es realitzen a l'any més de 9.000 festejos taurins en prop de 270 municipis, xifra que varia en funció de l'any. En 2017 es va batre el rècord de celebracions de la dècada arribant a 9.512, històricament amb els municipis castellonencs al capdavant. La denominació 'bous al carrer' inclou bou salvatge, bou embolat, vaquetes, bou encordat, tancaments, 'bou de rotgle', 'bou a la mar', retalladors i festejos amb cavalls.

El 'bou embolat' al Grau de Castelló. youtube

La xifra de ferits també ha registrat notables augments. En 2017, segons la memòria de l'Agència d'Emergències de la Generalitat Valenciana, es van duplicar els ferits respecte a l'exercici anterior: van passar de 515 a 1.005; mentre que en 2018 la xifra registrada per l'organisme oficial va ser de 930 ferits. En 2015 les dades oficials van registrar 883 ferits; en total, segons Emergències, 3.333 ferits entre 2017 i 2018, i encara falta presentar el balanç de 2019. L'Agència va tramitar en el seu últim any 689 expedients per irregularitats en els festejos i a la fi de setembre només havia interposat una sanció. Entre les víctimes no humanes l'organisme ha registrat la mort de 26 bous en tots els festejos populars de 2018.

El primer mort de 2019 va ser un jove de 19 anys en la localitat castellonenca de Xilxes (La Plana Baixa) per una banyada en l'engonal durant els festejos d'abril. La segona víctima mortal va ser un jove de 20 anys en la localitat alacantina del Pinós (a la comarca del Vinalopó Mitjà) que va morir en patir una banyada d'una vaqueta en el bessó esquerre. L'últim, l'expresident d'una falla, va morir a Xiva (La Foia de Bunyol), després d'una greu agafada en les festes del Torico de Corda en aquesta localitat valenciana.



Les penyes taurines continuen oposant-se al fet que s'obligue a la presència d'un segon metge en els dispositius sanitaris d'aquestes festes amb l'argument que el cost de la seua contractació posaria en risc la celebració.