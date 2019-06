El jutge de Castelló pioner en la defensa d’afectats per hipoteques comença a resoldre desnonaments per venciment anticipat

La notícia jurídica més important dels últims mesos i que té per protagonista la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Castelló consisteix en el fet que la sala ha començat, sobre la base d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a resoldre la suspensió de les execucions hipotecàries basades en clàusules abusives de venciment anticipat.

Segons el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), la clàusula sòl de venciment anticipat permetia al creditor instar la resolució del contracte hipotecari amb el consumidor i iniciar un procediment per a desnonar-lo en què era prou que haguera deixat de pagar alguna quota o els interessos. La paralització d’aquests processos es tradueix en el fet que la sala ha considerat nul·la aqueixa clàusula pel seu caràcter abusiu, ja que no conté una modulació de la gravetat dels incompliments contractuals per part del consumidor prestatari.

Una vegada arxivat el procediment, l’entitat financera ja no pot tornar a instar l’execució hipotecària i ha de reclamar el deute en un procediment ordinari, en el qual el consumidor té més mitjans de defensa i no es veu abocat al desnonament de manera immediata.

L’arxivament d’aquests procediments es durà a terme sempre amb el consentiment dels deutors, amb qui la sala ha començat els tràmits d’audiència per a conéixer si estan d’acord amb el sobreseïment del procés en funció dels seus interessos. El president de la Secció Tercera i de la mateixa Audiència de Castelló, José Manuel Marco Cos, calcula en 150 els procediments d’execució hipotecària la suspensió de la qual alçarà el tribunal i que podrien arxivar-se en els pròxims mesos.

La importància d’aquesta sentència no rau únicament en l’efecte que tindrà per a aqueixos 150 ciutadans castellonencs afectats per un d’aquests expedients d’execució, sinó que el dictamen de l’Audiència Provincial de Castelló crea jurisprudència amb vista a futurs pleits derivats de clàusules abusives.

A l’espera de Luxemburg

I és que, ja el 2017, aquesta mateixa Secció de l’Audiència Provincial acordava suspendre temporalment la tramitació dels recursos interposats contra les sentències dictades pels jutjats de Primera Instància en procediments relatius a contractes de préstec –en la majoria de casos, hipoteques– en els quals es qüestionava el caràcter abusiu de la clàusula sòl de venciment anticipat. La decisió es prenia per unanimitat dels quatre magistrats de la sala i, a l’espera d’una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tots els llançaments quedaven paralitzats.

Tradicionalment, en els procediments d’execució hipotecària l’Audiència de Castelló, no s’aplicava de manera automàtica la clàusula de venciment anticipat de manera literal, sinó que s’inclinaven per ponderar les circumstàncies que concorrien en cada cas. D’aquesta manera, en compte d’atendre la pretensió de l’executant sense més consideracions, com venien demanant els executants, la clàusula s’aplicava en funció de l’entitat de l’impagament i de la possibilitat real del consumidor d’evitar la conseqüència. Des de la sala afirmen que “quan s’ha entés que el professional prestador ha fet un ús abusiu de la clàusula, s’ha arxivat el procediment”.

Una sentència positiva, però incompleta

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Castelló consideren que la suspensió de les execucions hipotecàries de venciment anticipat suposa un avantatge per als afectats, encara que recelen que la sentència deixe la porta oberta perquè cada jutge considere si aqueixa condició és beneficiosa per al deutor o no. “Simplement el temps que es guanyarà amb el procediment ordinari i les majors possibilitats de defensar-se –en comparació amb el marge reduït de què es disposa en les execucions hipotecàries–, suposen un canvi positiu”, afirmen des de la PAH.

“Aquest nou procediment és més ampli i admet al·legacions que no s’admeten en una execució hipotecària. No és una solució, però d’entrada el temps que passa pot ser un avantatge perquè una persona puga trobar una alternativa. A més, quan s’inicia aquest procés, no se’t reclama directament la casa, sinó un deute real. En comptes de quedar-se al carrer des d’un primer moment, hi ha la possibilitat de pagar aqueix deute d’unes altres maneres sense incórrer directament en el llançament”, expliquen.