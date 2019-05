Compromís força a Castelló la dimissió de la imputada Ali Brancal després dels seus mals resultats electorals

Els resultats de Compromís en les eleccions municipals celebrades diumenge passat no van ser els esperats en la formació. Els valencianistes van baixar de quatre a tres regidors –respecte a les eleccions de 2015- i van passar a ser la quarta força més votada de Castelló. Els quatre últims anys durant els quals han format part del Govern del Grau no semblen haver-se traduït en dividends electorals i dins de la formació hi ha qui apunta a les polèmiques que arrossega el Grup Municipal com a principal causa.

Aquests recels semblen haver-se concretat aquesta setmana amb la renúncia a la seua acta i la baixa de la coalició valencianista de l'exvicealcaldessa i regidora electa de Compromís, Ali Brancal. Segons ha publicat el periòdic Mediterráneo, Brancal ha sigut forçada a dimitir durant una reunió que la formació va celebrar aquest dijous, en la qual diversos membres van pressionar per la renúncia de la regidora.

En l'actualitat, Brancal és investigada per la querella presentada per un regidor del PP en la qual se l'acusa d'una suposada utilització del correu ordinari de l'Ajuntament per a enviar propaganda electoral durant els comicis electorals europeus de 2014. El gener passat, Brancal es va veure obligada a cessar de totes les seues funcions a l'Ajuntament arran de la investigació i l'aprovació en ple que es forçara el compliment del codi de bon govern.

Els mals resultats electorals obtinguts per la formació, així com la complicada situació judicial de Brancal, semblen explicar la decisió d'espentar-la a dimitir presa pels seus companys de partit, els quals s'escuden en que la seua permanència dificultaria la capacitat per a formar el govern local amb els socialistes. Amb la baixa de l'exvicealcaldessa la llista corre fins a Francesc Mezquita, següent candidat de Compromís.

Sense sou des de gener

Ali Brancal es va servir del compte de Facebook per a donar a conéixer la seua situació i la seua opinió. En un d'ells, explica: “No tinc sou des de gener. Des que es va decidir, en una votació èpica en el ple, que se m'havia de desposseir de tot. Sis mesos sense sou. No m'he quedat pels diners, que no hi havia per a mi. Ni per la poltrona. M'he quedat a treballar i a acabar projectes. Ara, estem en un altre moment. Però que quede claríssim. Als 5.000 que creuen que he cobrat 3.000 euros al mes: no”.

"En el jutjat m'estan investigant. Davant una querella del PP en la qual se m'acusava d'un fet que no ha sigut provat, amb unes 'proves' retingudes quatre anys i, qui sap, manipulades, no estic acusada per cap jutge... Els grans corruptes m'acusen de malversar 500 euros amb proves per valor de 12. Això és tot el que hi ha", afirmava Brancal en el seu perfil de Facebook.