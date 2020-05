La Generalitat Valenciana vol copiar el model d’aparcament d’avions de Terol en l’aeroport de Castelló

L’aeroport de Castelló, rescatat el mes de desembre passat després que la Generalitat Valenciana n’assumira la gestió (fins llavors en mans de la multinacional canadenca Edeis), podria seguir els passos de l’aeròdrom de Terol i convertir-se en un ‘aparcament’ i taller per a aeronaus. Així ho ha anunciat dimarts el president Ximo Puig, que ha avançat la tramitació d’un projecte per a la posada en marxa d’un centre de manteniment en aquesta infraestructura.

El consell d’administració de la societat pública Aerocas, que gestiona l’aeroport, ha acordat impulsar noves iniciatives de desenvolupament i diversificació de l’aeroport de Castelló, entre les quals està també una plataforma industrial. Es tracta de diversificar l’activitat de l’aeròdrom per consolidar-lo com un “element de vertebració del territori i de generació de llocs de treball qualificats”.

Un dels “objectius estratègics” del Consell és generar al voltant d’aquesta infraestructura, en col·laboració amb el sector privat, “un pol logístic i empresarial vinculat al sector aeronàutic, compatible amb la seua orientació turística”, tal com ha explicat el president.

2,4 milions d’euros

El consell d’administració d’Aerocas ha aprovat els plecs de condicions per licitar les obres i la direcció d’obra de la nova plataforma industrial de l’aeroport. Aquest projecte, amb un pressupost de licitació de 2,4 milions d’euros, permetrà habilitar una zona dedicada a l’estacionament, el manteniment i el desmantellament d’avions.

L’actuació comprén una superfície de quasi 28.000 metres quadrats, ampliables en fases posteriors, i inclou la creació d’una zona pavimentada de 6.000 metres quadrats, una esplanada annexa de saorra de 21.900 metres quadrats per a estacionament d’aeronaus i una via d’accés. El termini d’execució de les obres és de cinc mesos.

La nova plataforma concentrarà l’activitat industrial de l’aeroport, atenent la demanda d’espai de les empreses que operen en l’actualitat i d’altres que puguen incorporar-s’hi. A més, permetrà alliberar la plataforma comercial d’aquestes activitats.

En l’actualitat, l’aeroport acull dues empreses dedicades a l’estacionament i el desmuntatge d’avions: eCube Solutions i Jet Aircraft Servicies (JAS).

Centre de manteniment

D’altra banda, el consell d’administració d’Aerocas ha aprovat l’acceptació i la publicació de la sol·licitud presentada per l’empresa Brok-air Aviation Group per al lloguer d’espai, durant un període de 15 anys, amb la finalitat de posar-hi en marxa un centre de manteniment d’avions.

Les normes d’Aerocas estableixen que, quan es reben propostes d’aquest tipus, una vegada analitzades i acceptades, es publiciten perquè qualsevol empresa puga formular ofertes alternatives.

Brok-air és una empresa espanyola especialitzada en serveis de manteniment aeronàutic. La companyia ha presentat a Aerocas un projecte d’implantació en l’aeroport en tres fases.

La primera comprén una superfície de 22.000 metres quadrats i inclou la construcció d’un hangar de dues posicions, de 60 metres de llarg per 120 d’ample, per a manteniment d’avions de la família A320 i B737. En les fases següents hi ha previstes noves instal·lacions fins a completar els plans d’expansió de l’empresa.

La previsió de la companyia és generar, entre llocs directes i indirectes, al voltant de 200 ocupacions en la primera fase del projecte.

La materialització d’aquesta iniciativa està lligada a l’execució de la plataforma industrial. Per a poder operar abans en l’aeroport de Castelló, Brok-air ha formulat una segona petició consistent en la construcció d’un hangar provisional, de 60 metres d’ample per 60 de llarg, on desenvolupar transitòriament la seua activitat durant un termini aproximat d’un any.

Connexió amb Bilbao

El consell d’administració d’Aerocas ha ratificat un acord amb l’aerolínia Volotea per a operar aquest estiu, si les circumstàncies ho permeten, una ruta a Bilbao en substitució de la prevista a Marsella, que es reprendrà l’any vinent. Aquesta decisió respon a la necessitat d’adaptar-se a les actuals circumstàncies excepcionals i a les perspectives del sector aeri i turístic, derivades de la crisi de la COVID-19.

La de Bilbao es convertirà en la primera connexió nacional regular que ofereix l’aeroport. La ruta operarà durant 15 setmanes, entre juliol i octubre, amb dues freqüències setmanals. La previsió de l’aerolínia és arribar a huit mil passatgers i passatgeres en el temps en què estiga vigent.

Volotea va plantejar a Aerocas la necessitat de modificar enguany la ruta prevista a Marsella, apostant per una destinació nacional, “ja que tot apunta que la reactivació del trànsit aeri comercial començarà pels vols domèstics i que la demanda internacional tardarà a recuperar-se”, ha explicat el conseller de Política Territorial, Arcadi España, que considera que la campanya turística d’enguany “estarà molt lligada al mercat nacional, per això la importància d’una connexió aèria amb un mercat emissor tradicional per a Castelló com és el País Basc”.