La Generalitat gestionarà directament l’aeroport de Castelló després del fracàs de la privatització

L’aeroport de Castelló, un capritx de l’expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, inaugurat el 2011, serà gestionat a partir de finals del pròxim any per l’empresa pública Aerocas arran de la renúncia de la mercantil Edeis. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha apuntat que aquest canvi es produeix després d’haver arribat a un acord amistós amb l’empresa que actualment gestiona la infraestructura.

El cap del Consell ha justificat aquesta decisió per la “falta d’entesa” amb la concessionària pel que fa als objectius, ja que la mercantil francesa “pensava tindre més rendiments econòmics”. “La Generalitat tampoc volia pagar més”, ha reconegut Puig (l’empresa volia un milió d’euros extra per a mantindre la gestió).

El contracte –signat amb el PP encara en la Generalitat– dona l’opció a Edeis de renegociar les condicions o eixir-se’n cada quatre anys, i això és el que han fet. “El contracte és inviable”, reconeixen des d’Aerocas, i afigen que tampoc és possible ajustar-ne les condicions a la realitat de l’aeròdrom. “Les condicions no les fixem nosaltres”, insisteixen.

Per això, ambdues parts han arribat a un acord per a fer una transició tranquil·la –sense indemnització de cap mena per a l’empresa–, de manera que Aerocas assumirà el control de l’aeroport de manera gradual fins a convertir-se en el pròxim gestor. “És una aposta de la Generalitat”, apunten, i reconeixen que volen que la infraestructura tinga una utilitat per al territori, que tinga una rendibilitat, no ja econòmica, sinó social: “Està fent-se l’impossible per mantindre-la”.

Així les coses, des de finals del pròxim any, la Generalitat Valenciana passarà a ser propietària i a gestionar l’aeròdrom, encara que el Govern valencià confia que Aena “participe” en l’aeroport: “Ja es veurà com”. El que és clar és que no es descarta cap opció de futur, ni mantindre la gestió pública ni tornar a traure-la a licitació.

Lluny de l’objectiu d’1,2 milions de passatgers l’any

La instal·lació es va inaugurar el 2011, però no va rebre el primer avió, un vol xàrter, fins al 2015. Des de llavors, la infraestructura ha passat de rebre 23.201 passatgers als 144.221 de l’any passat –les previsions eren de 175.000 viatgers el 2017–, xifres encara molt allunyades dels 1,2 milions marcats en el seu moment com a objectiu en l’acord rubricat pel Govern valencià amb la mercantil Lavalin (actualment Edeis Management).

El contracte marca un cànon de 24,5 milions d’euros anuals –a abonar per l’empresa– en els deu primers anys, una quantitat que només es començarà a pagar quan s’arribe al volum d’1,2 milions de passatgers.

La Generalitat ha fet un gran esforç econòmic per a mantindre la instal·lació en marxa, traient Aerocas de la situació financera tan complicada en què estava –l’executiu va assumir 151 milions d’euros de deute que hi havia des del 2012– i solucionant els problemes d’impagament que hi havia tant amb Hisenda com amb els proveïdors, xifrats en 220 milions d’euros.