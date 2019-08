'Pisos solidaris' a Castelló gràcies al Consell, l'Ajuntament i la Universitat Jaume I

La setmana passada es va signar a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló la reedició del conveni per a rellançar la posada en el mercat de pisos solidaris, vigent des de 1999, entre l'Ajuntament de Castelló, la pròpia universitat i la Generalitat Valenciana. El conseller d'Habitatge i vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, la rectora de l'UJI, Eva Alcón, i l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; van participar en la rúbrica del conveni, l'objectiu del qual consisteix a impulsar l'entorn del barri de Sant Lorenzo de la capital de Castelló.

El conseller Dalmau va ressaltar la importància de convenis com el de “Pisos Solidaris” i de la cooperació entre administracions. “Des del Consell continuem fent polítiques públiques perquè l'habitatge siga un dret garantit i normatiu, i això serà possible gràcies a la col·laboració entre institucions i a convenis com el que signem”, va manifestar Dalmau.

La Generalitat destinarà al projecte 36.000 euros i l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) cedirà nou pisos amb l'objectiu de promoure la incorporació d'estudiants en l'esmentat barri castellonenc i aconseguir una “dinamització del teixit social” mitjançant activitats socials, educatives i solidàries.

Entre les diferents activitats de voluntariat que els estudiants podran dur a terme, es poden trobar tasques de formació, moltes d'elles enfocades especialment a dones, com en el cas de l'aula La Llar, o de suport administratiu en l'Associació de Dones del Grup San Lorenzo. També s'habilitaran activitats escolars en el Centre d’Esplai Racó Màgic, classes d'informàtica en el Centre de Formació Ocupacional de Jardineria. Els estudiants podran, a més, realitzar activitats de reforç escolar, esportives, educatives o com a suport a les educadores en la cura de xiquets i xiquetes a l'Escola Infantil Els Follets.

Des de l'UJI, que s'encarregarà de coordinar el projecte, manifesten que el conveni obri l'oportunitat d'oferir als estudiants tindre ocasió d'aprendre i viure en contacte directe amb el barri, aconseguint un foment de la transmissió de valors socials i de la integració social de la joventut en el barri. Des del Consistori donaran suport econòmicament una iniciativa en la qual ja han participat més de 400 universitaris i que està orientada a lluitar contra la problemàtica social del barri de San Lorenzo.

Per a Marco, la complexitat del barri requereix més treball del que fins ara havien realitzat els antics governs i ha agraït l'“importantíssim” treball de la Conselleria. Des de la regidoria de Benestar Social del Consistori ressalten que el projecte “aconseguirà potenciar les habilitats personals i professionals de les persones que habiten en el barri”.

Eva Alcón, rectora de l'UJI, ha remarcat que el projecte, per al qual la universitat està duent a terme un procés de selecció, és “pioner” i “permet als estudiants conéixer una realitat social molt especial i donar suport al barri de San Lorenzo”.