El nou Pla General de Castelló aposta per l’urbanisme de gènere i un model ecològic

El nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Castelló, impulsat pels partits del Pacte del Grau –PPSPV-PSOE, Compromís i Castelló en Moviment–, aposta per un model d’urbanisme amb perspectiva de gènere, ecològic i en què predominen els espais per a vianants, ciclistes i transport públic. El projecte està ara en fase de revisió d’al·legacions –estructurals i detallades– i es calcula que entrarà en vigor durant l’any vinent.

Un dels punts centrals del nou PGOU serà l’aposta de l’Ajuntament per un model de pla general basat en la perspectiva de gènere. Tal com expliquen des del consistori, el que es vol és “teixir una ciutat més amable i més humana, i això es fa a partir de la diversificació i l’ampliació dels espais verds i els equipaments del sòl dotacional”. L’objectiu és aconseguir “un impacte positiu en la qualitat de vida dels ciutadans, ja que acostar els serveis a la ciutadania té una repercussió positiva per a tots els ciutadans, però especialment per a les dones. Això és la perspectiva de gènere”.

“Un model urbanístic basat en aquesta perspectiva”, puntualitzen des de l’Ajuntament, “va més enllà d’incorporar canviadors per a xiquets tant en els serveis d’homes com en els de dones”. Tal com reflexiona Eva Álvarez, professora de la Universitat Politècnica de València i una de les tècniques externes que avaluen la incorporació de la perspectiva, “l’urbanisme de gènere no és fer una ciutat per a dones, sinó que, en fer una ciutat més femenina, al final ix guanyant la dona, però en el fons es beneficia tota la població, té un caràcter global”.

L’aplicació d’aquesta perspectiva també té repercussió sobre la mobilitat que, centrada en un paradigma de ciutat compacta, cerca aconseguir una reducció dels desplaçaments necessaris –a escoles, centres de salut, esportius…–, de manera que s’acoste aquests serveis als ciutadans de Castelló. “S’aposta des d’un principi per un model de ciutat compacta que cresca dins de rondes i la inclusió de zones verdes i equipament”, declaren des del consistori.

Una altra de les claus del PGOU raurà en la sostenibilitat de la ciutat, en què prevaldrà el transport públic i no contaminant sobre els vehicles convencionals. A més, la creació de la Infraestructura Verda, una sèrie de corredors ecològics i connectors funcionals, convertirà el Riu Sec en una artèria ambiental i urbanística que recorrerà la ciutat i comunicarà el litoral amb la Universitat Jaume I.

Vacunat contra la bambolla del lloguer

Des del grup de Castelló en Moviment assenyalen que ara es treballa per retocar alguns aspectes del pla estructural que ells consideren més importants. Una d’aquestes incorporacions consistiria a garantir l’existència d’un pla d’habitatge públic vinculat al PGOU, que en garantisca la viabilitat i la independència de la voluntat política del moment.

Tal com declara Iñaki Vallejo, regidor de Castelló en Moviment, “estem intentant aprofundir en les línies d’una política d’habitatge de la ciutat i garantir durant els pròxims anys que això no siga el que ha sigut fins ara. L’habitatge a escala municipal ha estat abandonat i no hi ha hagut previsió, ni tan sols una Oficina d’Habitatge”.

Seguint l’exemple de ciutats com Barcelona, que ja experimenten les conseqüències de la bambolla dels preus del lloguer, el nou pla pretén exercir una regulació sobre els preus del lloguer i garantir l’existència d’un parc d’habitatge social. “Aquest tema”, recorda Vallejo, “afecta sobretot les persones majors i, en la majoria dels casos, les dones vídues. En aquest sentit és important la perspectiva de gènere”.