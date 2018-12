Quatre de les set funcionàries del Jutjat de Violència de Gènere de Castelló demanen el trasllat per la sobrecàrrega de faena

Quatre funcionàries del Jutjat de Violència de Gènere de Castelló han demanat el trasllat a altres destinacions a causa l’estrés provocat per la sobrecàrrega de faena. El sindicat Intersindical Valenciana denuncia que tant la jutgessa com les funcionàries es veuen sotmeses a condicions de treball difícils –i a la pressió que suposa per a elles no poder fer la seua faena de manera adequada– a causa de la falta de personal.

“És un jutjat que s’encarrega d’una problemàtica complexa i les companyes allí estan ja desesperades, fins i tot han de prendre pastilles per a l’estrés. Des del març hem presentat quatre escrits a la Conselleria de Justícia explicant la situació i no hem rebut resposta”, declara un representant d’Intersindical.

La situació tan complexa s’agreuja, a més, amb casos com el del parricida que va assassinar les seues dues filles a Castelló el mes de setembre passat i que va afectar aquest jutjat. La polèmica que va suscitar l’arxivament del procés va posar en el punt de mira l’actuació de la jutgessa, que no va creure convenient dictar mesures cautelars. Des d’Intersindical Valenciana puntualitzen que aquell succés va coincidir amb un moment en què el jutjat ni tan sols disposava de secretari judicial. “Havia demanat el trasllat el secretari titular i, en compte de designar-ne un d’interí de la borsa, que és el que normalment es fa quan hi ha una vacant, ho van deixar córrer. Van haver d’alternar-se els secretaris d’altres jutjats d’instrucció anant-ne un cada setmana, vam estar quatre mesos en aquesta situació”, declaren des del sindicat.

“Cal tindre en compte que, quan hi entra un assumpte, cal decidir en el moment les mesures cautelars que s’han de prendre –ordres d’allunyament, presó preventiva…–. La pressió en l’àmbit personal que suporten les treballadores és molt gran, principalment per la por de cometre cap error a l’hora de prendre una decisió, a causa de les condicions en què estan treballant”.

A les condicions difícils en què es treballa en el Jutjat de Violència de Gènere de Castelló, cal afegir la problemàtica que comporta el canvi de plantilla. Les quatre funcionàries que han demanat el trasllat –dues del cos de gestió i dues del de tramitació– feia temps que exercien en els seus llocs. A causa de l’especificitat de la faena que es fa en aquests jutjats, és complicat que els funcionaris nous tinguen experiència en aquesta mena d’assumptes, per la qual cosa la faena s’entorpirà encara més.

“El Consell General del Poder Judicial té uns barems de nombre de funcionaris depenent del volum d’assumptes que hi entren i d’altres. És cert que amb les xifres sembla ser que té els funcionaris que pertoca, però parlem d’un jutjat que s’encarrega d’uns temes especialment delicats, que ara mateix han d’estar de guàrdia permanent i que, a més, a Castelló és únic –a València n’hi ha quatre i s’alternen entre si–”, denuncien des d’Intersindical.

“Ha tingut lloc ja un fet molt desgraciat i pot tornar a ocórrer en qualsevol moment. Tot continua igual. L’Administració està per a alguna cosa i, si no es dota de mitjans els jutjats, difícilment poden fer bé la seua faena. Durant els últims anys han augmentat les denúncies per violència masclista. Les dones s’atreveixen a denunciar més, però ens trobem amb menys personal per a atendre-les”, remarquen.