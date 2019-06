Vila-real confia que el veto a Huawei no faça perillar el projecte pilot de “ciutat intel·ligent 5G”

Durant aquest cap de setmana tindrà lloc a Espanya el desplegament de la xarxa comercial de connexió ultraràpida 5G amb Vodafone, la culminació d’un procés de digitalització que situa el país entre els estats europeus al capdavant de l’avenç tecnològic. De moment la xarxa arribarà només a quinze de les principals ciutats espanyoles, entre les quals hi ha València, Madrid, Barcelona o Sevilla. Encara que l’avenç usarà la xarxa de Huawei –i algunes aportacions d’Ericsson–, no se sap si s’alçaran les possibles sancions nord-americanes a la companyia asiàtica, que treballa en un sistema propi per a burlar el veto comercial que li ha imposat els EUA.

El sisme provocat pel veto a la tecnològica asiàtica podria afectar unes quantes multinacionals i nombrosos acords, per això l’Administració Trump va concedir un termini de 90 dies perquè s’hi poguera aplicar –que funcionaris de la mateixa Administració han demanat que s’allargue en el temps. La prohibició dels nord-americans a certes empreses perquè facen negocis amb Huawei ha fet que les grans tecnològiques s’afanyen a preparar-se i tracten d’evitar mals majors, mentre esperen veure si es materialitza o no un veto que paralitzaria una roda que ja es mou.

A Vila-real, una de les ciutats espanyoles que, pel seu modest nucli poblacional, va ser escollida per Huawei per a signar un conveni que la convertiria en “ciutat intel·ligent”, l’assumpte es veu amb una certa incredulitat. A la ciutat de la Plana Baixa afirmen que no tenen novetats pel que fa al contracte, però es mostren cauts amb vista a possibles repercussions. Per a Francisco Valverde, regidor de Serveis Públics de la ciutat, el veto quedarà en no res i únicament respon a l’interés de Trump de “fer que puge i baixe la borsa i que els especuladors guanyen diners”. Huawei, recorda, està desenvolupant el seu propi sistema operatiu i això solucionaria el problema.

“En aquest sentit nosaltres actuem des de la modèstia del que som. Si ens digueren que el Govern, com a conseqüència del veto bilateral, ha decidit emetre una resolució contra la compra de tecnologia a Huawei… en aquest cas sí que podria afectar greument el nostre projecte”, admet Valverde.

L’aposta de la ciutat pel desenvolupament ha trobat en l’aliança amb uns socis tecnològics potents la resposta per a estar al capdamunt de la innovació. L’acord amb Huawei es va aconseguir a través de Telefónica, proveïdor de telecomunicacions del consistori, i va culminar en un conveni de col·laboració amb la tecnològica asiàtica.

“Nosaltres som un ajuntament menut i no podem estar pendents de veure què li passa pel cap a Trump o què diu l’altre… nosaltres no entrem en aquests punts. Per tant, nosaltres arribarem al 5G d’una manera o altra, volem desenvolupar la cobertura total a Vila-real per a tindre un desenvolupament que ens permeta oferir oportunitats a empreses o avantatges tecnològics”, afirma l’edil, que està segur que l’arribada del 5G “suposarà una nova revolució industrial”.

El consistori, encara en ralentí a causa del procés postelectoral de presa de possessió i de constitució d’un nou govern municipal, continua treballant com si no haguera passat res. La falta d’un panorama internacional clar només aporta més incertesa als elements que, tot i que són modestos, també experimenten les conseqüències de la guerra comercial que mantenen la Xina i els Estats Units. En el cas de Vila-real, no veuen probable que arribe una prohibició envers Huawei que deixe sense servei tantes empreses.

Cap estat europeu no ha emés instruccions que prohibisquen comprar a Huawei o tindre-hi relacions. Tal com explica Valverde, “no podem estar esperant a veure si demà ix el sol, eixirà. Si demà congelem el conveni amb Huawei, què podrem fer? Buscar un altre conveni amb Apple? El pitjor escenari seria que no pogueren ser actualitzats. En aquest escenari sabem que Huawei té un pla B d’actualització paral·lela al seu sistema obert Android, però això no se sap que haja de passar. Si algú busca que, en comptes de mòbils xinesos, en comprem de japonesos, o qualsevol altre, em sembla absurd”.

“El veto no pot arribar enlloc, això és una guerra freda entre la Xina i els EUA pel control, no ja dels caps nuclears, sinó de la tecnologia comuna. A nosaltres ens hauria agradat signar aquest conveni que hem fet amb una empresa europea, una empresa nostra. Això és el que ens haguera agradat, però és impossible perquè, hui dia, l’empresa més avançada en matèria de 5G és Huawei”, afirma Valverde.

Per al consistori continuar avant amb els acords pot aportar molts més avantatges que no possibles repercussions. Els beneficis de l’acord comporten poder situar la ciutat en la primera fila tecnològica amb el 5G i oferir un servei capdavanter als veïns, i també resultar més atractius a les empreses i a la inversió. Si la cosa va bé, afirmen des de l’Ajuntament, a la fi de 2020 el 5G a Vila-real estaria plenament operatiu. “Si anara malament, ens quedaríem com estem”, sentencia el regidor.