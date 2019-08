Una ajuda de fins a 500 euros a l'any per als castellonencs que no puguen pagar la llum o l'aigua

La mesura aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Castelló, contempla la convocatòria de subvencions econòmiques per un total de 50.000 euros per a lluitar contra l'empobriment energètic en aquells municipis de menys de 20.000 habitants. Les bases han rebut el vistiplau de tots els partits polítics i estableix una sèrie de requisits que acrediten la situació de risc d'exclusió social del sol·licitant, que disposen fins al 6 de setembre per a demanar les ajudes.

Des de l'inici de la crisi econòmica es constata en les llars espanyoles una dificultat, cada vegada major, per a l'atenció dels costos derivats del subministrament energètic per a les seues necessitats bàsiques de calefacció, refrigeració, il·luminació o fins i tot d'aigua potable. Aquesta circumstància obliga als poders públics a l'articulació de mesures extraordinàries dirigides a garantir l'accés als subministraments bàsics d'energia i aigua potable a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

La vicepresidenta de la Diputació, Patrícia Porta, responsable també de Benestar Social, assenyala com a “prioritat” de la institució provincial “ajudar les persones dels nostres pobles que més ho requereixen, perquè tots han de disposar dels serveis essencials per al seu dia a dia, treball en el qual hem d'implicar-nos totes les administracions perquè hi ha molts ciutadans que ens necessiten”.

Entre les condicions per a poder accedir a aquestes ajudes, el sol·licitant haurà d'estar empadronat en un municipi castellonenc que no supere els 20.000 habitants. En aquesta província valenciana són 65 els municipis en risc d'extinció, és a dir, que compten amb menys de 500 habitants, els quals són més vulnerables a patir pobresa energètica. A més d'aquesta documentació, se li requerirà un contracte una empresa comercialitzadora d'energia elèctrica, gas o aigua potable en l'habitatge que constituïsca la residència de la persona o la unitat de convivència.

De forma paral·lela, cal presentar acreditació documental d'impagament d'un rebut o requeriment de l'empresa subministradora o de l'arrendador on s'assenyale el tall de subministrament per l'impagament dels rebuts de subministrament d'energia elèctrica, gas o aigua potable l'any 2019. A això s'uneix el tindre uns ingressos en la unitat de convivència que no superen la quantia mensual de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), establida per a l'any 2019 en 548,90 euros, en el moment de la valoració de la necessitat d'accés a la subvenció econòmica.