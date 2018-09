Dos anys en llista d’espera per a visitar el cardiòleg

Mari Carmen té 68 anys i viu a Borriana (Castelló). Des de fa tres anys pateix taquicàrdies. A l’agost del 2016, el seu metge de capçalera la remet al cardiòleg després de fer-li unes proves. L’especialista, llavors, la va derivar perquè li feren unes quantes anàlisis i una ecocardiografia unes proves a què es va sotmetre a l’abril del 2017 i en què li van detectar “alguna cosa”. Des de llavors i fins aquesta mateixa setmana, que ha estat citada per al pròxim 11 de setembre, no ha tornat a tindre notícies de l’especialista.

En aquest temps ha preguntat reiteradament sobre la consulta que tenia pendent, tant en el centre de salut i en el centre d’especialitats de Borriana, com a l’hospital de la Plana, a Vila-real. L’última, aquest mateix mes d’agost, quan es va presentar a l’hospital per una altra malaltia: “Pels símptomes pensava que estava tenint un infart, i no sabia si el que em passava estava causat per les mateixes causes o era per alguna cosa diferent”.

No obstant això, la resposta sempre ha sigut la mateixa, que els estranyava que tardaren tant a citar-la i que ja l’avisarien: “L’últim que em van dir és que estava en llista d’espera”.

Arran d’aquesta falta d’informació, van decidir presentar una queixa davant el departament de salut. “No és només pel cas de la meua dona, que està dos anys preocupada perquè li van detectar ‘alguna cosa’ que encara no li han aclarit què és, perquè no l’ha vista el cardiòleg, sinó perquè parlem de temes de salut i de segur que el problema no és únicament nostre, sinó que segurament afecta més gent que està en la mateixa situació”, ha lamentat Joan Pascual, marit de Mari Carmen.

No presenta un diagnòstic urgent

La Conselleria, consultada per eldiario.es, confirma que la patologia de Mari Carmen “no presenta un diagnòstic urgent” i repliquen que la pacient va ser visitada per l’especialista dues vegades: la primera en la consulta i la segona durant la prova ecocardiogràfica (a l’abril de l’any passat).

Pel que fa a la demora en la consulta següent amb el cardiòleg, reconeixen que per alguna qüestió “no determinada” el procediment mecànic de la cita “no ha funcionat correctament”, de manera que Mari Carmen no figurava en la llista de consultes pendents, per la qual cosa se la va incloure en el sistema de manera “immediata”. Això explica que l’hagen citada aquesta mateixa setmana per al pròxim 11 de setembre.

Així mateix, indiquen que el Servei d’Atenció i Informació al Pacient (Saip) manté “contacte directe” amb la pacient arran d’haver tingut constància d’aquest requeriment “per primera vegada” el 20 d’agost passat, quan Mari Carmen, després de consultar repetides vegades l’estat de la seua cita amb el cardiòleg, va decidir presentar una queixa en el departament de salut.