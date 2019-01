El futur de l’Aeroport de Castelló, pendent d’una decisió del Govern

L’aeroport de Castelló inaugura l’any amb negociacions per a aconseguir la gestió directa de la infraestructura per part de la societat pública Aerocas –que hauria de tindre lloc el 30 de novembre. S’avança així pel que fa al full de ruta anunciat l’estiu passat pel govern de la Generalitat, presidit per Ximo Puig, i que suposarà el relleu de l’Administració a la concessionària actual. Durant l’actual període de transició, totes les decisions es prenen de manera consensuada amb una comissió mixta integrada per Aerocas i la concessionària Edeis.

Aquest període continuarà fins a la fi del 2019, moment en què la societat francesa deixarà d’operar en les instal·lacions i la Generalitat Valenciana passarà a gestionar completament l’activitat de la base aèria. A partir d’aquest moment, els esforços de la Generalitat podrien anar encaminats a aconseguir la integració de l’aeroport en la xarxa pública per mitjà de la gestió per part d’Aena –la societat que gestiona la xarxa d’aeroports públics d’Espanya.

En aquest sentit, des del Govern central han manifestat que aquesta possibilitat només podria materialitzar-se a través d’un concurs públic per a adjudicar-ne la gestió i que la participació d’Aena en aquest concurs mantindria sempre el principi de bona administració o utilització eficient dels fons públics. A això cal sumar els esforços de la Generalitat Valenciana per a aconseguir que Foment materialitze la declaració d’obligació de servei públic (OSP) de la línia aèria Castelló-Madrid durant el primer semestre d’enguany.

Pendents de Madrid

Ximo Puig sap que l’actual govern de Pedro Sánchez està disposat a escoltar-lo; per això treballa per aconseguir integrar l’aeroport en la xarxa pública o que es declare la ruta aèria Madrid-Castelló com a servei públic –fet que suposaria un fort impuls per a les instal·lacions. Des de la Generalitat s’ha remés al Ministeri de Foment un informe que reforça i justifica la petició de l’OSP.

No obstant això, des de Foment es continua sense confirmació oficial i els pressupostos presentats enguany no reflecteixen una assignació per a aquest propòsit, malgrat que Ximo Puig haja aconseguit obtindre –en la reunió del mes d’octubre amb el president del Govern en la Moncloa– el compromís de Sánchez per a portar a Castelló l’OSP. El mateix Ximo Puig, però, reconeixia a principis de mes la necessitat de “véncer obstacles” en aquesta negociació, encara que espera que enguany puga tindre lloc una declaració que resultaria fonamental per al desenvolupament de l’aeroport.

La necessitat de la declaració de servei públic

Els arguments esgrimits pel Consell per a aprovar l’OSP se centren en la necessitat de vertebració del territori i de donar una resposta al desequilibri territorial i econòmic a la província de Castelló. La ruta serviria, a més, per a fomentar el desenvolupament del sector ceràmic –un dels més importants a escala provincial– i el del sector turístic.

Per contra, hi pesen molts factors, com l’existència de serveis ferroviaris d’alta velocitat que ja cobreixen la ruta prevista, i també el volum de passatgers de l’aeroport –que, malgrat que és poc i s’ha reduït l’últim any, continua depassant el barem establit des d’Europa. Des de la Generalitat argumenten que, malgrat disposar d’AVE, la freqüència d’aquest mitjà i la falta de cobertura en tot el territori –amb tota la meitat nord de la província desguarnida– justifiquen la concessió de la ruta aèria de servei públic.

Des de Presidència es posa l’accent en l’existència de la voluntat política del Govern central per a tirar avant l’OSP i la suficiència dels arguments esgrimits en l’informe presentat a Foment. Una vegada obtinguda s’hi aplicaria la mateixa fórmula que ja usen en altres comunitats autònomes d’Espanya en què s’ha implementat aquest tipus de rutes.