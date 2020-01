Alcoi ignora les crítiques de racisme pel ‘blackface’ de la seua històrica cavalcada de Reis

La ciutat d’Alcoi celebra des de fa més de 130 anys una cavalcada de Reis Mags peculiar. La traïció del municipi inclou els “negrets”, centenars de persones amb el rostre tenyit de negre que simulen ser els patges reals i acudeixen als domicilis dels qui han pagat per l’espectacle a portar regals.

La històrica cavalcada és una de les festes més conegudes del municipi i també de les més criticades. Des de fa anys, col·lectius antiracistes critiquen la pràctica del blackface, un exemple de “despersonalització i burla” de les persones afrodescendents. La comunitat per a dones afrodescendents i racialitzades Afroféminas fa anys que criticant aquesta pràctica a través de la seua pàgina web i les seues xarxes socials.

Fa una setmana, el col·lectiu publicava un article en què explicava per què fer d’un color de pell una caricatura és racista. En “Quatre raons per les quals els patges negres d’Alcoi són violència” expliquen que “la cavalcada contribueix a normalitzar en l’imaginari col·lectiu el període esclavista com una cosa inofensiva i sense conseqüències, la qual cosa és completament falsa. Els rostres negres que caminem pels carrers espanyols, la nostra mateixa presència, és conseqüència d’aqueix passat esclavista i colonial que no s’estudia en les escoles”. Podeu llegir l’article complet en l’enllaç sobre aquestes línies.

L’Ajuntament d’Alcoi ha respost cada any defensant la seua tradició. Segons expliquen en la regidoria responsable de festes, el consistori no ha rebut mai una comunicació formal que critique la cavalcada per racista i neguen rotundament que ho siga. Són crítiques que ixen de poques persones de fora d’Alcoi, afigen, per la qual cosa no es replantegen la festa, que està declarada Festa d’Interés Nacional des del 2001. Com passa en les festes popularment conegudes com a ‘Moros i Cristians’, als veïns dels municipis els agrada participar amb la disfressa.

El 2017 el municipi va aprovar per unanimitat una moció de suport a la cavalcada i a la figura del patge (negret) davant les crítiques que van trobar en xarxes socials. La moció es va presentar pel PSOE i va rebre el suport de tots els grups, i va esdevindre una declaració institucional. La cavalcada és un dels “trets definitoris propis, des del 1885, com ho són el Bàndol, els torxers, el poble, les Pastoretes, el rei negre enmig de la desfilada, i els patges, protagonistes de la nit del dia 5, dels quals tots els alcoians estem orgullosos i que són la nostra marca de Nadal”

El text aprovat va rebutjar una visió racista al·legant que “en els 133 anys que fa que es du a terme, sempre ha sigut una tradició integradora tant de la gent que ha vingut a viure i treballar amb nosaltres, com dels visitants que ens acompanyen any rere any per gaudir de la màgia dels nostres Reis Mags”.