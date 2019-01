El cervell del saqueig de la depuradora de València: “En la causa no estan tots, hi falta gent que es va endur la pasta”

El judici contra el “cervell” de la trama Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, l’ebenista jubilat Vicente Gil Usedo i els seus dos fills empresaris Vicente i Yolanda Gil Blay s’ha suspés per segona vegada per no haver-se citat uns quants testimonis relacionats amb els comptes d’Andorra oberts per a desviar presumptament 690.000 euros de diners públics de la depuradora de València. Roca ha arribat a demanar la nul·litat d’aquesta causa contra ell, perquè s’hi jutja blanqueig de capitals, un delicte pel qual no va ser extradit de Moldàvia el 2016, on estava escapolit des del 2011.

La vista oral ha arrancat dijous amb mitja hora de retard, però no ha durat ni deu minuts. La petició de la defensa de nou ajornament per la falta de testimonis ha sigut atesa per la titular de la Sala Quarta de l’Audiència Nacional. Roca ha demanat la paraula i ha sol·licitat la nul·litat de la causa. “No se’m pot acusar per un delicte pel qual no he sigut extradit”, ha assenyalat. La jutgessa li ha contestat que atendran la seua denúncia i estudiaran la situació, a què no donen suport a la Fiscalia ni les acusacions, la Generalitat i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi).

Roca considera que el seu cas és similar a la petició d’euroordre contra Carles Puigdemont per tres delictes, que Alemanya va denegar en atendre només el delicte de malversació i no els de rebel·lió i sedició. El Tribunal Suprem no va voler extradir-lo, perquè no s’incloïen els tres delictes.

L’empresari va eixir de la presó el 20 de desembre passat i ha estat a la presó tres anys i mig. A més d’aquesta causa en què s’enfronta a cinc anys de presó, li’n queda pendent una altra per delicte fiscal pel qual li demanen 14 anys, en què també estan imputats l’expresident d’Emarsa Enrique Crespo i l’exgerent Esteban Cuesta.

El cervell fiscal del cas Emarsa assegura que no se’n penedeix, perquè “és de covards”. “Jo, si me n’haguera anat a Moldàvia amb el meu passaport fals, com havia d’haver fet, no estaria ací”, ha dit. Roca ha explicat que en l’actualitat treballa en un bar de copes i continua amb mesures cautelars de retirada de passaport. Ha d’acudir al jutjat a signar una vegada per setmana. L’empresari calcula que aquesta causa es tornarà a endarrerir un any més per les comissions rogatòries que es tornaran a demanar a Andorra.

Les acusacions han defensat que el judici es podria haver celebrat amb la informació i els extractes bancaris presents en la causa, però no ha sigut prou per a la magistrada.

Jorge Roca assegura que la sentència que està pendent del Tribunal Suprem, la de la branca principal del cas Emarsa, s’ajusta pel que fa als diners desviats, però no respecte als acusats. “No hi estan tots els que van ser, hi falta gent que es va endur la pasta i no està”, ha sentenciat, al mateix temps que recorda que queden polítics que estaven per damunt de Crespo i Cuesta que “van permetre tot allò”. “A mi em van oferir uns diners per fer unes coses i jo hi vaig acceptar, però em van dir que a València no passava res. Estaven molt protegits”, ha relatat en declaracions a eldiario.es.