Les comarques centrals comencen el desconfinament amb campanyes informatives, però amb diferents nivells d’obertura

Les comarques centrals valencianes engloben la majoria dels departaments que han passat a la fase 1 de desconfinament dins de l’estat d’alarma pel coronavirus. La seua àrea comprén les comarques de la Safor, la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés, l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta.

L’obertura d’establiments d’hostaleria i del petit comerç s’ha generalitzat, i els ajuntaments han insistit a través de diferents campanyes informatives en les novetats d’obertura que permeten el nou nivell de desescalada de restriccions. Però entre els municipis i les ciutats també s’han produït diferències en l’obertura de dependències municipals dins del marge de possibilitats que s’ofereixen.

En el cas d’Ontinyent i Xàtiva, capitals de la Vall d’Albaida i la Costera, respectivament, s’han obert espais com els jardins públics, les biblioteques, els museus i diverses instal·lacions esportives amb disciplines practicades individualment o a distància i a l’aire lliure. Quant a l’atenció pública dels ajuntaments, a Ontinyent es du a terme una atenció centralitzada en un punt exterior per evitar aglomeracions, mentre que a Xàtiva es pren la temperatura quan s’hi accedeix i s’obliga a l’ús de màscares, així com a la neteja de mans.

A Alcoi, capital de la comarca de l’Alcoià, l’Ajuntament ha iniciat l’atenció ciutadana presencial, que serà sempre amb cita prèvia telefònica, i també s’obri la biblioteca pública. A Gandia, capital de la Safor, el consistori ha informat que no s’obriran les instal·lacions esportives municipals per evitar aglomeracions en els espais tancats.

L’Ajuntament de Dénia, capital de la Marina Alta, ha informat que en un primer moment no reobrirà la biblioteca municipal i que la pista d’atletisme del pavelló esportiu, com que està en obres, tampoc estarà oberta.

Destaca, d’altra banda, la reobertura general dels ecoparcs del Consorci de Residus V5, que engloba cinc comarques de les que han entrat en la nova fase 1, com són les de la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor, la Canal de Navarrés i la Vall d’Aiora.