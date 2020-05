Bellreguard inicia les obres per a "alliberar de formigó" la seua línia costanera i retornar-la a la platja

La platja de Bellreguard ha vist com els humans comencen a retornar-li part del terreny que li havien conquistat durant dècades, terreny que la mar va tornar a reivindicar el mes de gener passat amb la borrasca Gloria.

La Demarcació de Costes ha començat les obres en el passeig marítim de la localitat de la comarca valenciana de la Safor, unes obres que, segons explica l’alcalde mateix, Àlex Ruiz, “alliberaran de formigó al voltant de 360 metres quadrats de platja".

Comencen les obres de reparació del passeig marítim de Bellreguard, per part de la Demarcació de Costes. Unes obres que alliberaran de formigó al voltant de 360 m² de platja.#Gloriapic.twitter.com/58Vb9bFFNc — Alexandre Ruiz Gadea (@alexrois) May 25, 2020

Aquesta filosofia de retornar a la platja l’espai envaït es va plantejar després de la borrasca Gloria, que va devastar molts punts del litoral mediterrani, i l’Ajuntament de Bellreguard va ser un dels primers que va escoltar les propostes d’experts i va prendre seriosament la possibilitat de no reconstruir el seu passeig, sinó retirar-se d’aquest espai.

Com reconeix l’alcalde, la proposta és “dràstica”, però explica que es tracta “de retornar a la natura el que és seu i de no malgastar milionades cíclicament engolides per la mar”, en referència a l’opció de reconstruir passejos o altres infraestructures, com ha ocorregut en altres ocasions.