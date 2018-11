Compromís per Paiporta inicia un procés participatiu per elaborar el programa electoral

Després de que Compromís per Paiporta celebrara unes primàries per elegir el seu cap de cartell -Isabel Martín va ser designada candidata a l'alcaldia-, la coalició ha iniciat una nova fase de preparació del programa amb el qual es presentarà als comicis per al qual també es compta amb la participació ciutadana.

Compromís afirma que la formació que el seu programa electoral "a diferència d'altres partits locals, no el redactarà d'esquena als ciutadans". La militància de Compromís ja treballa en l'esborrany d'un nou projecte per al qual també comptaran amb l'ajuda de la resta de ciutadans. Emmarcat dins de la campanya #LaPaiportaQueVols obriran el programa a tota la ciutadania incidint àrea per àrea en millores i propostes per continuar transformant Paiporta.

"Se seleccionaran les propostes realitzades pels ciutadans i es barrejaran amb les pròpies del partit, per a posteriorment presentar-les de nou als veïns i veïnes obrint el procés a tota la gent que vulga formar part", apunten des de Compromís.

"Volem escoltar les propostes de la ciutadania de forma directa, els veïns de Paiporta han de ser partícips d'aquest projecte" ha explicat Isabel Martín.