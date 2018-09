Dimiteix la portaveu de Compromís per Ontinyent, obligant al tercer relleu en la legislatura

Amb dos regidors en els que es va quedar Compromís a l'Ajuntament d'Ontinyent en 2015 ja ha vist en tres anys tres relles en les seues files, l'última la de la fins ara portaveu Sílvia Urenya.

Des de la coalició s'ha emés un comunicat en el qual manifesten que "lamentem les circumstàncies personals i laborals que han dut a la nostra companya Sílvia Urenya a abandonar el càrrec", afegint a més que " sabem que no ha estat una decisió fàcil". En el mateix comunicat Compromís afirma que la propia Urenya ha manifestat que "la meua situació professional i personal ha canviat molt, cosa que no em deixa temps per a desenvolupar les obligacions com a regidora i molt menys com a portaveu de Compromís per Ontinyent com pertoca”. Des del Grup Municipal concluen que "entenem perfectament la seua situació personal que és molt difícil I li desitgem el millor en aquesta nova etapa professional".

Amb esta marxa la portavocia passa precisament a un regidor que porta sis mesos en el càrrec, Vicent Xavier Vila, qui va prendre possessió del càrrec el passat mes d'abril, en substitució de Fran Quesada, nomenat en febrer Secretari Autonòmic de Medi Ambient.

Però el primer relleu de tots va ser el de l'últim candidat de Compromís i portaveu fins gener de 2016, Joan Gilabert, qui va dimitir en aquell moment entre discrepàncies internes de la formació sobre el paper que havien d'assumir davant la majoria absoluta aconseguida pel PSPV de Jorge Rodríguez.

Precisament Gilabert, a través del seu perfil de facebook, ha fet una valoració crítica sobre esta dimissió manifestant que "és el moment del resset, del projecte, d’equips de treball,de refer un col·lectiu amb il·lusió i ganes de treballar per Ontinyent. Ni és el moment del consell de savis, ni el de nou lideratges per a un col·lectiu desfet. Ara que? Ara, mes persones amb compromís i menys sectarisme a Compromís".