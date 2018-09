La Diputació de València demana a l'Estat la gratuïtat de l'AP-7 i la restauració del tren de rodalies Xàtiva-Moixent

El ple del mes de setembre de la Diputació de València ha acabat amb la lectura de cinc declaracions institucionals acordades pels diferents grups, entre elles la que insta al Govern central a no prorrogar l'actual concessió de l'AP-7 i promoure la seua gratuïtat, i la que sol·licita la implicació de la Generalitat i el Ministeri de Foment per a restaurar el trajecte ferroviari de Rodalies que uneix els municipis de Xàtiva i Moixent.

En el cas de l'AP-7, la concessió finalitza a la fi del pròxim any i la Diputació ha volgut sumar-se a la Generalitat en la petició formal que s'alliberen de peatge determinats trams i que, quan finalitze el contracte, es revertisca la gestió privada sense establir cap cànon per a l'ús de la via, que comunica la costa mediterrània des d'Algesires fins a França.

El Rodalies entre Xàtiva i Moixent és un projecte que s'ha vingut reivindicant en l'última dècada, des que va quedar pendent la reforma de la connexió ferroviària entre la capital de La Costera i els municipis de Montesa, Vallada, Moixent, l’Alcudia de Crespins, Fontanars dels Alforins i La Font de la Figuera. La corporació sol·licita la restauració immediata del servei, per això demana el recolzament de la Generalitat i que el Govern central done resposta a les necessitats dels municipis afectats.

A més d'aquests dos manifestos, la sessió plenària d'aquest dimarts ha arreplegat altres acords com la petició al Govern d'Espanya de prioritzar el Corredor ferroviari Cantàbric-Mediterrani com una infraestructura “justa i necessària”, i l'adhesió de la Diputació a la candidatura ‘Regadiu històric a l'Horta de València’ com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM).