Emergències inicia la fase de postemergència per a fer front als danys causats per l'incendi de Llutxent

El director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha presidit en l'Ajuntament de Gandia la reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència. En aquesta reunió han participat el secretari autonòmic de Medi ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, i les direccions generals de les diferents conselleries que estan implicades en la volta a la normalitat d'aquest territori afectat per l'incendi que el passat 6 d'agost es va iniciar en el municipi valencià de Llutxent.

A més d'aquests departaments del Govern valencià han assistit també les autoritats de Llutxent, Gandia, Ador, Barx, Pinet, Quatretonda i Ròtova, municipis la superfície dels quals es va veure afectada per aquest foc.

Oficina única

Ángel ha explicat que s'ha mantingut aquesta trobada "com a element fonamental per a anar recuperant la normalitat, tal com s'ha fet en les últimes ocasions en què algun territori de la Comunitat Valenciana ha passat per una situació que requereix una resposta immediata i d'acord amb els danys patits".

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha portat a aquesta comissió la proposta d'acord del Consell perquè s'inicien les actuacions per a pal·liar els danys de l'incendi. A més, tal com ha explicat Ángel, la reunió d'aquest dilluns "ha permès activar l'Oficina Única Postemergència que s'encarrega de gestionar les peticions dels diferents ajuntaments, promoure els convenis necessaris amb altres administracions i realitzar un seguiment de l'evolució de totes les actuacions de tornada a la normalitat i execució de la concessió d'ajudes".

Quant a l'esborrany de l'acord, té com a objectiu "atendre als diferents municipis afectats en funció dels danys que vagen quantificant-se". Des del moment en què s'aprove el decret, ha explicat Ángel, "els ajuntaments afectats tindran un termini de 45 dies per a poder presentar totes les seues peticions. Aquestes ajudes seran finançades a càrrec del fons de contingència previst en els Pressupostos de la Generalitat.

Actuacions urgents

En la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència s'ha informat de la memòria de les actuacions d'emergència que es van a dur a terme en les zones afectades per l'incendi forestal de Llutxent en el terme municipal de Gandia en terrenys tant de propietat pública com a privada de les Urbanitzacions Montesol, Montepino, Els Cims i diferents disseminats.

Aquestes actuacions urgents es deriven dels primers estudis sobre el terreny que s'han dut a terme per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i tenen com a objectiu eliminar l'arbrat cremat per a evitar possibles caigudes dels mateixos sobre persones, habitatges i vials. El pressupost general d'execució d'aquestes actuacions d'emergència s'eleva a 410.991,63 euros.