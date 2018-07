La Fira de Xàtiva aposta pels videojocs

Una de les novetats respecte a l’edició 2018 de la Fira de Xàtiva serà la col·locació al recinte d’un espai multimèdia amb capacitat per a uns 49 jugadors per hora de forma simultània i uns 300 usuaris diaris.

L’adjudicació del contracte ha recaigut en l’empresa Alpha Centauri Games SL, per un import total de 18.125 euros que agrupa el muntatge i desmuntatge així com l’activitat durant els dies de Fira.

L’espai habilitat, que es situarà entre el final de l’Avinguda de Selgas i el principi de l’Avinguda Juan Francés, comptarà amb 14 PS4 (Play Station 4) i 2 XBOX amb monitors de 24 polzades i dos comandaments; 1 Nintendo Switch i 2 Wii-U amb monitors de 40 polzades i quatre comandaments; 2 simuladors de conducció Real Driver X, 3 ulleres de realitat virtual i Rocket League físic.

Respecte als jocs als quals es podrà jugar durant la Fira d’Agost en aquest espai es troben el FIFA18, Street Fighter V, Fornite, NBA 2k18, Rocket League, Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2018, Project Cars 2 i altres jocs populars actuals de característiques semblants. A més a més, es contempla també la realització de tornejos de jocs com ara Rocket League, Mario Kart Deluxe 8, Just Dance i Fifa 2018.

L’horari d’apertura al públic en aquest estand serà en principi de 10 a 22 hores en dies festius i de 12 a 22 hores en dies laborables. El desmuntatge de l’espai es durà a terme el dia 20 d’agost després del tancament de la Fira 2018.