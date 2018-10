La Font de la Figuera homenatja al seu fill predilecte Vicente Rojo, cap de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil

La Font de la Figuera va acollir aquest dissabte les II Jornades de Memòria Històrica, en record a la figura del general Vicente Rojo Lluch. La inauguració de la jornada va anar a càrrec de l'alcalde, Vicent Muñoz, la regidora de Cultura, Verónica Reyes i el Secretari Autonòmic de Justícia i Memòria Democràtica, Ferran Puchades. A continuació, el Doctor en Història Contemporània, Eladi Mainar, que va pronunciar la conferència 'L'estratègia militar dels dos bàndols i la defensa de València'.

Després d'un descans, a les 12.15 hores va tenir lloc la ponència 'El general Rojo i el seu compromís amb la Legalitat republicana', a càrrec del també Doctor en Història Contemporània, José Antonio Vidal. Finalment, el tercer parlament de la jornada (a partir de les 13 hores) es va reservar al periodista José Andrés Rojo, nét del general, qui va traçar un perfil biogràfic del seu avi. A la vesprada, la jornada concloïa amb una ofrena floral al parc del Mur, on està ubicat el bust del general.

El general Rojo va néixer a la Font de la Figuera en 1894 i va morir a Madrid el 1966. Va ser cap d'Estat Major de l'Exèrcit republicà durant la Guerra Civil Espanyola. És conegut per la seua participació al capdavant de les forces del bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola a la defensa de Madrid, així com en la planificació operativa de la Batalla de l'Ebre i la Batalla de Brunete. Tot i estar en el bàndol republicà, era un home de conviccions religioses. En acabar la guerra va estar exiliat a França, Argentina i Bolívia. L'any 1957 aconsegueix tornar de nou a Espanya i és jutjat per auxili a la rebel·lió. Es va condemnar a cadena perpètua però va ser indultat immediatament.

En paraules de l'Alcalde, Vicent Muñoz, i la regidora de Cultura, Verónica Reyes, "Vicente Rojo va ser un general excel·lent, esforçat home de pau i ciència i exemple de fidelitat als seus principis i a les llibertats de totes i tots i, a més, Fill Predilecte de la Vila”.