Gandia detecta amb una inspecció un 10% d'apartaments il·legals a la platja

La inspecció impulsada el passat mes d'abril entre l'Ajuntament de Gandia i l'Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha detectat que un 10% dels apartaments de la platja són il·legals. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, en l'Aula de Turisme "Intrusisme i Allotjament Turístic" organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, on ha explicat que la inspecció d'abril (que tindrà continuació els pròxims mesos) senyala que dels 102 apartaments inspeccionats 10 han tingut l'obertura d'un expedient sancionador, mentre 14 estan a l'espera de l'informe de l'inspector.

Durant la seua intervenció Diana Morant destacava que "als empresaris i els governants ens indigna l'intrusisme en el lloguer turístic per part d'agents clandestins aliens al sector, que presten els seus serveis sense estar habilitats ni autoritzats i sense ajustar-se als criteris exigits per l'ordenament jurídic actual". L'alcaldessa afegia que aquest tipus de pràctiques són fraudulentes i obstaculitzen les bases del sector del lloguer turístic, a més d'afectar la seguretat del turisme i la seua qualitat, atacant de manera important l'ocupació, degradat la imatge turística del municipi i, de vegades, generant problemes de convivència.

Un altre dels efectes nocius de l'intrusisme és que pot fer canviar la definició de la política pública del turisme: els establiments incontrolats falsegen les dades estadístiques oficials; l'avaluació de les necessitats de l'oferta és errònia; i, en conseqüència, l'ordenació de l'activitat, l'elaboració de programes de comercialització i promoció, o els ajuts i subvencions poden no respondre a la realitat, reduint així l'eficàcia de l'Administració Pública. A més, amb la globalització i la proliferació de la comercialització d'habitatges a través de plataformes digitals, el mercat del lloguer turístic es complica per la manca de control.

"No ens podem permetre l'intrusisme i el lloguer il·legal en els allotjaments turístics. I més ara, que estem recuperant el prestigi com a ciutat cívica, amable i respectuosa. Tots som conscients que la imatge que els apartaments turístics il·legals donen a la ciutat moltes vegades no és la que volem. Per això, com que som un poble valent, i com els empresaris exigeixen des de fa anys contundència a l'hora de perseguir les irregularitats, no ens quedem de braços plegats" va sentenciar Morant.