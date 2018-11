L'Ajuntament de Cullera recupera el xec bebé de 250 euros per a tots els naixements en any electoral

El govern municipal de Cullera (conformat per PSPV i Compromís) i l’Associació d’Emprenedors i Comerciants de Cullera (ACECU) han anunciat que el proxim any 2019 (any electoral) recuperaran el denominat ‘Xec bebé’, una prestació econòmica per a famílies de nounats, adoptats o acollits.

L’ajuda ascendirà a 250 euros que podran gastar-se, a través d’una targeta, en els comerços associats a ACECU en l’adquisició de productes per al bebé: higiene, alimentació, farmàcia, roba, carros, articles complementaris i uns altres de similar naturalesa.

Recorden des de l'executiu local que esta ajuda va ser suprimida en el passat per les retallades que es van aplicar en el consistori i davant els impagaments que patien els comerciants per part de l’Administració local. "La millora en la situació econòmica de l’ajuntament" ha sigut l'argument usat per a la recuperació d'esta iniciativa que comptarà amb una partida de 50.000 euros en el pressupost municipal.

Els beneficiaris seran famílies amb un mínim de dos anys d’empadronament a Cullera i que tinguen la seua residència efectiva en el municipi i en les quals s’haja produït una variació en la unitat familiar per naixement, acolliment o adopció.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, emmarca la recuperació del Xec bebé en les polítiques socials del municipi i de foment del comerç local. "És una mesura encaminada a ajudar a les famílies dels nounats, adoptats o acollits a fer front a les despeses derivades de l’increment de la unitat familiar", ha assenyalat el primer edil.

D’altra banda, “pretenem que la mesura afavorisca les compres a Cullera i contribuïsca a dinamitzar el comerç local”. En eixe sentit, ha destacat que “els diners es quedaran en els comerços de la ciutat, el que suposa un incentiu més per a este sector que és un dels motors econòmics del nostre municipi”.

El regidor de Comerç, Pere Manuel, ha ressaltat que el Xec bebé és una mesura “transversal de política social i foment del comerç local a través de l’associacionisme que representa ACECU”.

L’edil subratlla que l’ajuda suprimida per anteriors governs “és un dret recuperat que a més contribuïx a generar riquesa en un sector tradicional com és el comerç, que representa una font d’ocupació molt important en la nostra ciutat”.