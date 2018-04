L'empresa valenciana Importaco també aposta per Parc Sagunt comprant 50.000 metres quadrats

El consell d'administració de Parc Sagunt ha acordat adjudicar una nova parcel·la d'aquest parc logístic a l'empresa valenciana Importaco . Es tracta de la parcel·la I-1.2, amb una superfície de 50.002 metres quadrats, que ha sigut adjudicada per 5.000.201,00 euros (IVA exclòs).



Importaco és una companyia valenciana d'alimentació de 78 anys d'història que opera en mercats com Estats Units, Xina, Polònia, Argentina i Turquia. Gestiona una àmplia gamma de productes procedents dels seus negocis de fruita seca, aigua mineral i energia. En l'actualitat, aquesta companyia compta amb dotze centres de producció, deu centres de treball i nou delegacions comercials. Importaco és un dels grans distribuïdors de fruita seca a nivell nacional i internacional, i és el tercer grup empresarial d'aigua mineral a Espanya.



Parc Sagunt ha aconseguit enlairar-se després d'anys de paràlisis i s'ha convertit en un centre logístic de referència per a tot el sud d'Europa donada la seua excel·lent ubicació, en el centre de l'Arc Mediterrani, la qual cosa li permet aprofitar un nus d'infraestructures de transport privilegiat. A més, l'activitat del centre logístic de Sagunt té una gran rellevància per al desenvolupament de l'economia i la dinamització del mercat de treball tant de la comarca com del conjunt de la Comunitat Valenciana.



La reactivació i enlairament d'aquest parc empresarial s'ha produït durant aquest legislatura, com a conseqüència de l'impuls en la gestió realitzat pels actuals responsables. Fins hui, el consell d'administració ha adjudicat ja el 76,3% de la superfície d'aquesta zona logística, la qual cosa suposa un total d'1.418.293 metres quadrats distribuïts en 31 parcel·les, i només queda disponible el 23,7%, 439.630 metres quadrats en 23 solars.



Valoració de Puig



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat positivament l'adjudicació de la parcel·la de Parc Sagunt a Importaco manifestant que "és una magnifica notícia per a l'economia valenciana i per al procés de reindustrialització que estem duent a terme".



En aquest sentit, Puig ha afirmat que "la Comunitat Valenciana es mou en aquest moment en una adreça bona que va a aconseguir l'objectiu de la prosperitat social".



El cap del Consell també destacat la importància que siga el grup empresarial Importaco l'adjudicatari d'aquesta parcel·la de Parc Sagunt, en tractar-se de "empresa valenciana solvent".



El president de la Generalitat ha ressaltat la importància de Parc Sagunt en el procés de reindutrialización de l'economia valenciana, en el qual "hem passat d'un Parc Sagunt totalment paralitzat" a plantejar "un Parc Sagunt 2 que serà una realitat en els pròxims anys.