Oferir una escola amb educació no dirigida, proposta per a atraure habitants a Beniatjar

Este dissabte, la tercera jornada Reviscola Beniatjar (a la Vall d'Albaida) obrirà de bat a bat les portes del poble per a donar a conéixer el model educatiu de la seua escola rural, un dels pocs centres públics a Espanya que desenvolupa la pedagogia Waldorf d’aprenentatge vivencial no dirigit en l’aula infantil, una aposta diferencial i de qualitat per tal d’atraure famílies a un municipi en risc de despoblament.

Per això, s’ha programat una jornada completa al voltant de l’escola que començarà a les 10 del matí amb paradetes de productes locals i artesania; a les 11 actuarà la rondalla Baladre i hi haurà danses davant de l’escola; a les 11:30 una visita guiada al campanar; a les 12:30 el conte la Gallineta roja en l’aula d’infantil, l’explicació del projecte educatiu i aula de psicomotricitat al pati. A les 13:30, la Societat Musical Beniatjarense oferirà un passa carrer previ al dinar de germanor al bar. A les 16 hores es reprendrà l’activitat amb una xarrada sobre el projecte educatiu; a les 16:30 hi haurà un taller de muixeranga a càrrec del Ball dels Locos de l’Olleria, a les 17 un altre de dansa inclusiva i les 18:30 actuarà la companyia El ball de Sant Vito amb l’obra infantil Sopa de pedres.

Reviscola Beniatjar compta amb la col·laboració de les associacions del poble, la facultat de Belles Arts d’Altea, els claustre del CRA Carbonera, l’AMPA i l’Ajuntament, així com els particulars que han col·laborat en les diverses activitats.

La pedagogia Waldorf

Al llarg dels primers tres anys, els infants aprenen l’equilibri i caminar drets, adquirixen el llenguatge i establixen la base del pensament cognitiu. Tot això, a més d’aprendre a relacionar-se, impliquen que cal tractar-ho amb el màxim respecte per la seua complexitat.

Els infants aprenen sobretot a través de la imitació i del joc: absorbixen l’entorn i digerixen les seues experiències de manera complexa i de manera implícita. Els cal, per tant, un ambient segur, afectuós i estructurat on les activitats es desenvolupen en un context amb sentit. El que experimenten esdevé activitat i, d’esta manera, la imitació educa el seu organisme, la llengua materna, els hàbits i els patrons de comportament.

El joc és una activitat vital perquè, a través d’ell, els infants cultiven la creativitat, la imaginació, la iniciativa i aprenen a relacionar-se. És per això que en el període d’educació infantil, la tasca fonamental rau a proporcionar un entorn saludable on es puguen establir uns bons hàbits de comportament, com ara la memòria, l’admiració, l’ordre, l’escolta i el gaudi del món natural.Els infants noten si els adults són sincers en els seus gestos i paraules. Observen les relacions dels adults i tenen una pregona necessitat de saber que el món és bo. L’Amor en majúscules és l’element absolutament essencial en l’educació dels primers anys.

Treballant conscientment amb el ritme –diari, setmanal i el cicle anual de les estacions i festivitats– i utilitzant la repetició rítmica com a eina pedagògica, el mestre promou i cultiva la voluntat amb amor en el nen petit.

Els elements bàsics que configuren el dia a dia de l’escola d’educació infantil Waldorf són el respecte i acompanyament de l’infant; la imaginació i la imitació amb joguines “no acabades” i materials naturals diversos; un entorn càlid que esdevinga una segona llar per a l’infant; l’art, el joc i el moviment amb la narració de contes, representacions amb titelles, treballs relacionats amb les diferents estacions de l’any o activitats artístiques; el desenvolupament dels sentis; i la relació amb la naturalesa amb excursions setmanals a la muntanya, el manteniment d’un xicotet jardí o l’observació d’animals. Tot amb l’objectiu de donar sentit al treball diari i viure el ritme de l’any que marquen les estacions.

Els infants estan barrejats de 3 fins 5 anys, per a recrear un ambient de família on els xicotets observen amb atenció als grans i els grans ajuden als xicotets; compartir enriquix les experiències del dia a dia i aporta ductilitat en les relacions entre els infants i amb els adults que els acompanyen.