Ontinyent conclou la reurbanització del seu principal eix industrial

La conclusió de la reurbanització de l’Avinguda del Tèxtil d’Ontinyent “salda part del deute històric de les administracions amb la nostra ciutat i atén una petició llargament anhelada. Hui és un dia d’enhorabona”. Així ho manifestava l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, en la seua visita a la tercera i última fase de la reurbanització integral d’aquesta via, executada amb una inversió de 1’1 milió d’euros, dels quals 800.000 euros han sigut aportats per la Diputació de València i 300.000 per l’Ajuntament.

El primer edil, que visitava la finalització de les obres acompanyat del Diputat de Carreteres, Pablo Seguí així com regidors i representants del sector empresarial, de la construcció, i propietaris de naus de la zona, recordava que “quan vaig arribar a la Diputació sempre vaig tenir present que amb Ontinyent existia un deute històric per part de les administracions, i que tot allò que durant anys exigíem i havíem pagat amb els nostres impostos havia de tenir per fi una tornada. Una de les primeres coses que vam posar damunt la taula era la necessitat de dignificar els accessos, i el diputat Pablo Seguí va atendre aquesta petició, perquè és justa i perquè coneix les nostres necessitats”, explicava.

La tercera i última fase de les obres de l’Avinguda del Tèxtil, en el tram comprès entre l’estadi municipal El Clariano i la rotonda que precedeix a l’empresa Colortex, “dóna resposta a una demanda històrica de les indústries de la zona, alhora que dignifica un dels principals accessos a la ciutat i dóna major seguretat als desplaçaments de vianants, bicicletes i vehicles motoritzats”, explicava Jorge Rodríguez.

La intervenció ha contemplat, entre altres treballs, la instal·lació d’una nova xarxa d’aigües pluvials i residuals, substitució de l’enllumenat públic, pavimentació, aigua potable, senyalització, mobiliari urbà, jardineria i reg. L’actuació, executada d’acord a les directrius que marca el Pla General d’Ordenació Urbana, ha suposat també una millora per al tràfic, ja que es compta amb dos carrils per a cada sentit de circulació i a més un carril mixt per als vianants i per a bicicletes de 2’5 metres d’ample.

Estes obres, a més a més, han permès l’execució d’altres intervencions complementàries com son el repavimentat de l’accés a la ciutat per l’Avinguda de València o la reurbanització del tram de l’Avinguda Ramón y Cajal creant un nou passeig comercial i d’oci.