El PP insta a Ciutadans a trencar el seu pacte de govern de Gandia amb el PSPV pel possible finançament irregular

El presumpte cas de finançament irregular en 2007 que afecta al PSPV té el seu epicentre a Gandia, on estan assenyalats dirigents històrics com el exalcalde José Manuel Orengo i el diputat Alfred Boix. Per aquesta raó el PP ha posat el focus en la capital de la Safor i ha instat a Ciudadanos al fet que trenque el seu acord de govern amb els socialistes que manté en l'alcaldia a Diana Morant.

La secretària general del PPCV, Eva Ortiz, ha demanat a Cs que trenque "de forma immediata el seu acord amb el Clan Orengo" de govern amb PSPV per "coherència", després que la formació taronja haja sol·licitat una comissió d'investigació sobre aquest assumpte en les Corts.

Davant aquesta petició la síndica en les Corts de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, ha demanat mantenir la "calma", tenir "prudència" i anar "pas a pas". "Entenc que Gandia és un dels estendards que el PP està desitjant recuperar, però el primer és depurar les responsabilitats polítiques que es puguen emanar d'aquest cas i després ja prendrem les decisions que hàgem de prendre", ha puntualitzat. Així també ha avançat que si es dóna el cas no els "tremolarà el pols per a prendre les decisions".

Pel que fa a l'únic regidor de Cs a Gandia, Ciro Palmer, apuntava que seguirà les directrius que marque el seu partit des de València. No obstant açò va recordar que en 2015 va donar el seu suport a un govern de PSPV i Més Gandia (coalició en la qual s'integren Compromís i EU juntament amb altres partits d'esquerra) enfront del PP afirmant que "no tenim un problema amb el PP sinó amb la gent que té a Gandia", recordant que els regidors populars en l'ajuntament són pròxims al exalcalde Arturo Torró, investigat en quatre causes judicials.